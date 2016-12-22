Эрдоган назвал выборы в Турции победой демократии и поблагодарил Аллаха

Эрдоган, набравший чуть более 50% голосов, поздравил своих сторонников с победой демократии и заявил о единстве турецкой нации. «Одна нация, один флаг, одно государство», — продекларировал он, обращаясь к собравшимся в Анкаре

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Прошедшие в Турции 24 июня парламентские и президентские выборы стали победой демократии, заявил в обращении к сторонникам в Анкаре Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu. За поддержку своей кандидатуры на выборах он поблагодарил граждан страны и Аллаха, пообещав Турции «годы процветания».

К своим сторонникам он обратился с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития, также набравшей большинство голосов. Эрдоган заявил, что победителями стали все граждане 81-миллионной Турции. «Победителями выборов 24 июня стали Турция, турецкая нация, мученики нашей религии и все угнетенные в мире... Я славлю Аллаха в этот день», — обратился он к собравшимся на площади. Единство сограждан он выразил словами «одна нация, один флаг, одна родина, одно государство».

Отдельную благодарность он выразил ультраправой Партии националистического движения, оказавшей ему поддержку наравне с возглавляемой Эрдоганом Партией справедливости и развития. Эрдоган подчеркнул, что намерен продолжить борьбу с террористами, среди которых упомянул Рабочую партию Курдистана и оппозиционное движение FETO, возглавляемое проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Он вновь заявил, что оппозицию Турции и попытку госпереворота поддержали США. «Вы все были здесь во время попытки госпереворота 15 июля, выступив против тех, кто пытался взорвать штаб-квартиру [Партии справедливости и развития]. Наша страна, наш флаг, наша любовь, свобода и честь спаслись из лап переворота. И куда они все убежали? В Америку! Теперь я смотрю на нее, на выборы в Америке, оттуда вся оппозиция получила свои голоса», — сказал Эрдоган.

В Турции 24 июня прошли президентские и парламентские выборы. По итогам предварительного подсчета голосов действующий лидер страны Реджеп Эрдоган набирает чуть более 52% голосов, его основной соперник — представитель республиканской народной партии Мухаррем Индже — 31%. Правящая Партия справедливости и развития, лидером которой является Эрдоган, по предварительным данным набрала 42,49%. Тем самым она ухудшила свой результат по сравнению с выборами в 2015 году, когда она получила 49,5% голосов. Вместе с тем, в сумме коалиция «Альянс народа», куда вместе с ПСР вошли националисты из ПНД, получила 53,62% голосов.

Оппозиция не признает результаты выборов, заявляя о подтасовке данных и массовых вбросах и настаивая на необходимости второго тура. В день голосования в Турции были задержаны десять иностранных наблюдателей, которых власти обвинили в попытке «вмешательства в выборы». Среди них, в частности, оказались члены французской коммунистической партии. В городе Копал на востоке страны во время выборов неизвестные застрелили трех представителей оппозиционной Хорошей партии.

Выборы в Турции проводились после вступления в силу поправок в Конституцию страны, которые были внесены по итогам референдума весной 2017 года. Они направлены на усиление власти президента, который также должен стать главой правительства. Полномочия президента расширяются и в сфере судебной власти.