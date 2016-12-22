Суверенный глобализм: почему турки голосуют за Эрдогана

Философия исламского реформаторского движения, из которого происходит Реджеп Эрдоган и которое обеспечивает его успех, предполагает, что Турция должна занять важное место в мире, но при этом сохранить исламскую идентичность

После победы на президентских и парламентских выборах в Турции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана практически все журналисты и эксперты сходятся в том, что теперь страну ждет дальнейшее укрепление авторитарного режима, в котором президент будет иметь все больше полномочий и все больше инструментов для контроля над законодательной и судебной властью. Однако все эти прогнозы хотя и правильно указывают на важные политические процессы, основываются на неверном понимании фундаментальных причин успеха Эрдогана.

Неолиберализм по-турецки

Именно экономические успехи ПСР способствовали принятию турецким населением ее политики. Улучшение основных экономических показателей, например номинального ВВП на душу населения, выросшего с $3660 в 2002 году более чем до $11 тыс. в 2018 году, стало залогом того, что растущий средний класс страны все чаще связывал свое будущее именно с партией Эрдогана.

С начала 2000-х годов турецкие власти поэтапно осуществляли меры, направленные на снижение роли государства в экономике. Принципы неолиберализма предполагали активные меры по открытию Турции миру через стимулирование внешней торговли и привлечение иностранного капитала.

Государственные инвестиции активно направлялись на крупные инфраструктурные проекты. Социальные программы ограничивались поддержкой беднейших слоев населения. Одновременно правительство подавляло независимое профсоюзное движение и адаптировало рынок труда к условиям глобальной экономики.

Конечно, реформы не всегда проходили безболезненно. Снижение роли государства привело к росту неравенства. При этом среди нуворишей стало появляться все больше выходцев из окружения Эрдогана. Национальная экономика стала сильнее зависеть от мировой конъюнктуры, а большей части турецкого населения пришлось рассчитывать только на свои силы в вопросе социальных гарантий.

Управление повесткой

Логика политических преобразований последних лет заключалась в построении в Турции эффективно работающего государственного аппарата, четко исполняющего программу реформ, определенную президентом. С другой стороны, политическая система настраивалась на подавление любой оппозиции, которая могла бы затормозить продолжение преобразований.

На это, в частности, направлен процесс политизации государственных органов, активно развивающийся в последние годы. На руководящие посты назначаются сторонники действующей власти. Продолжаются попытки ограничить независимость судов и парламента: власти тщательно контролируют процесс назначения и подготовки судей, а новая версия Конституции, одобренная на референдуме в 2017 году, существенно ограничила полномочия парламента.

Самый интересный элемент турецкого политического процесса состоит в том, что власть, контролируя информационное пространство, предпочитает ограничивать общественные дискуссии политическими темами. Очевидно, что главная цель Эрдогана и его сторонников в парламенте — стимулировать развитие национальной экономики, используя все блага глобализации для укрепления собственной власти. Поэтому логично предположить, что оппозиция должна критиковать именно экономический курс Эрдогана. Но этого не происходит, власть переводит полемику в область противостояния секулярной и консервативной Турции. Объектом критики становится популистская риторика Эрдогана, его любовь «раскрывать» иностранные заговоры против Турции и попытки внутренних врагов организовать очередной переворот.

Планы на будущее

Вместе с этим стоит признать, что популизм Эрдогана сочетается с активной поддержкой государством той части гражданского общества, которая разделяет традиционные ценности. Может показаться странным, что такая политика сочетается с попытками открыть Турцию внешнему миру, однако стоит учесть, что именно такова философия исламского реформаторского движения, из которого происходят Эрдоган и его сторонники: Турция должна занять важное место в мире, используя в своих интересах процессы глобализации, но при этом сохранить свою исламскую идентичность.

Победа Эрдогана и его партии означает продолжение курса на реформы. В 2023 году ожидается грандиозное празднование 100-летнего юбилея Турецкой Республики. При этом Эрдоган четко обозначил в программе действий «Видение 2023», что намерен добиться включения страны в Европейский союз. Кроме того, в его планах — вхождение Турции в десятку самых развитых стран мира с объемом экономики $2 трлн, с ВВП на душу населения более $25 тыс. и экспортом $500 млрд. Однако диалог с оппозицией ради достижения этих амбициозных целей в программе турецкого президента явно не предусмотрен.