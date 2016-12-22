МИД Ирана назвал политику США в Сирии недальновидной

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал политику США в Сирии недальновидной. Об этом он заявил в интервью CBS News.

«Политика США в Сирии, особенно в последние несколько месяцев, была недальновидной и обостряла этническое противостояние и вызвала такую реакцию в регионе, которая опасна», — сказал глава иранского МИДа. Он отметил, что нахождение войск «президента США в Сирии нелегально». «Это идет вразрез со всеми принципами международного права. Для этого нет причин. И они дестабилизируют ситуацию», — подчеркнул он.

Зариф подчеркнул, что военного разрешения кризиса на Ближнем Востоке нет. Он отметил, что Иран призывает народ Сирии и Йемена, где происходят военные конфликты, сесть за стол переговоров и достичь политическое решение для урегулирования ситуации в своих странах.

«Мы поддерживаем Сирию на астанинском процессе и на переговорах в Сочи (мирные переговоры. — РБК) и будем продолжать это делать. Другие пытаются препятствовать, предотвратить и разрушить этот процесс», — сказал Зариф. Он отметил, что такие силы должны «забыть о том, что они могут использовать США, чтобы изменить политические реалии».

В воскресенье, 22 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, когда иностранные войска выйдут из Сирии, то «останется пространство для иранского режима и [сирийского президента] Башара Асада. Французский лидер отметил, что Франция, США и ее союзники «должны будут построить новую Сирию после войны». И в этом процессе смогут сыграть важную роль дипломатия и американские войска, добавил Макрон.

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что он очень скоро примет решение о выводе войск из Сирии. По его словам, целью Пентагона было уничтожение террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). «Мы почти выполнили эту задачу, и мы очень быстро примем решение, что нам делать дальше», — сказал американский лидер. В конце марта он говорил, что американские военные уйдут из Сирии, когда ИГ будет разгромлено.