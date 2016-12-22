Трамп анонсировал скорый вывод американских войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро примет решение о выводе американских войск из Сирии. Об этом он сказал во время пресс-конференции с главами балтийских государств, сообщает Reuters.

«Нашей основной миссией [в Сирии] было уничтожение «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК). Мы почти выполнили эту задачу, и мы очень быстро примем решение, что нам делать дальше», — сказал Трамп.

В пятницу 30 марта американский лидер заявлял, что войска США будут выведены с территории Сирии после разгрома «Исламского государства». «Мы выбиваем дух из ИГ, мы очень скоро покинем Сирию. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы собираемся вернуться в свою страну», — отмечал Трамп.

Президент США уже объявлял о победе над «Исламским государством» в феврале во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. Тогда, по его словам, антитеррористическая коалиция во главе с США освободила почти 100% территории, которую «эти убийцы контролировали в Ираке и Сирии». Подобные заявления Трамп делал в январе 2018 года и декабре 2017 года.

По данным Пентагона, в марте американские войска понесли самые большие потери с начала антитеррористической операции в Сирии и Ираке. Американский и британский военные 29 марта погибли в Сирии при взрыве самодельной бомбы, еще пятеро военных пострадали. Всего с начала операции в Сирии и Ираке погибли 59 военнослужащих США.