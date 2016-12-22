Трамп допустил уход США из Сирии «очень скоро»

Президент США Дональд Трамп заявил, что войска США могут покинуть Сирию после разгрома запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает телеканал CNN.

«Мы выбиваем дух из ИГ, мы очень скоро покинем Сирию. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы собираемся вернуться в свою страну», — сказал Трамп. По словам источника телеканала, неясно, почему Трамп сделал такое заявление: в настоящий момент американские военные не рассматривают уход из Сирии. По словам источника, США еще не приняли решение, как относиться к политике президента Сирии Башара Асада и присутствию России в регионе.

В феврале Трамп на молитвенном завтраке в Вашингтоне объявил о победе над ИГ. По его словам, антитеррористическая коалиция во главе с США освободила почти 100% территории, которую «эти убийцы контролировали в Ираке и Сирии». «Много работы остается, но мы не остановимся, пока не завершим ее», — подчеркивал американский лидер. Похожие заявления Трамп делал в январе 2018 года и декабре 2017 года.