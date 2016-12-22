Макрон рассказал о необходимости «строить новую Сирию» после войны

Вывод американских войск из Сирии после победы над «Исламским государством» позволит Ирану и Башару Асаду «начать новую войну», считает президент Франции

Эмманюэль Макрон (Фото: Frederick Florin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что после победы на «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России организация) США и союзникам не стоит выводить войска из Сирии.

«Мы должны будем строить новую Сирию после войны», — заявил Макрон в интервью FoxNews, отметив, что американские войска и дипломатия могут сыграть важную роль в этом процессе.

Кроме того, вывод войск из Сирии освободит пространство для Ирана и нынешнего президента Сирии Башара Асада. «Буду прямолинеен. В тот день, когда мы завершим войну против «Исламского государства» и уйдем, определенно, мы оставим пространство для иранского режима и Башара Асада. Они начнут новую войну и подготовят новых террористов», — заявил французский лидер.

В строительстве «новой Сирии» примет участие почти все международное сообщество, считает президент Франции. «После войны с ИГ США, Франция, наши союзники, все страны региона, даже Россия и Турция, будут играть важную роль в создании новой Сирии и поддержке сирийцев в выборе будущего», — сказал Макрон.

На прошлой неделе Макрон говорил о том, что именно он убедил президента США Дональда Трампа не выводить войска из Сирии, хотя тот и обещал сделать это в ближайшее время.

По информации телеканала NBC, в Пентагоне считают, что вывод военного контингента из Сирии может привести к потере всех достигнутых результатов. Турецкое агентство Anadolu, в свою очередь, сообщало, что США, напротив, увеличивают свое присутствие в регионе и собираются построить две военные базы в подконтрольном Курдам Манбидже.

По оценке Башара Асада, на восстановление экономики Сирии потребуется от 10 до 15 лет и не менее $400 млрд.