Пентагон связал число военных в Сирии с «ситуацией на земле»

США продолжат операцию в Сирии — будущая стратегия зависит от ситуации в зоне конфликта, заявили РБК в Пентагоне, комментируя планы президента Дональда Трампа по выводу войск

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Противоречивые сигналы

США намерены дальше вести борьбу с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии, но будет определять численность и структуру американских войск в этой стране, исходя из ситуации на земле, заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон, отвечая на вопрос РБК о позиции Пентагона по отношению к заявлениям президента США Дональда Трампа о скором выводе американских войск из Сирии.

«Мы продолжаем реализацию стратегии президента по разгрому ИГ <...> Коалиция из 75 членов по-прежнему сосредоточена на уничтожении остатков физического присутствия «Исламского государства», — отметил Пахон. Международная коалиция во главе с США оказывает военную и финансовую поддержку преимущественно курдским «Сирийским демократическим силам» (SDF) в борьбе против ИГ. На данный момент в Сирии находятся 2 тыс. американских военных.

3 апреля Трамп заявил, что «очень скоро» примет решение о выводе американских войск из Сирии. «Я хочу уйти [из Сирии], я хочу вернуть войска домой, я хочу начать восстановление нашей нации», — отметил он на пресс-конференции с главами балтийских государств. По его словам, основной миссией США в Сирии было уничтожение ИГ. «Мы почти выполнили эту задачу, и мы очень быстро примем решение, что нам делать дальше», — отметил Трамп.

О своем желании выйти из сирийского конфликта Трамп заявлял и на прошлой неделе. «Мы выбиваем дух из ИГ, мы очень скоро покинем Сирию. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы собираемся вернуться в свою страну», — подчеркнул он 29 марта, через несколько часов после заявления официального представителя Пентагона Дана Уайта о необходимости проделать еще много «важной работы» для гарантии «долговременного поражения» экстремистов ИГ. На просьбу журналистов прокомментировать заявления Трампа официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт отметила, что она не осведомлена о каком-либо плане США по выводу войск из Сирии.

На противоречия в заявлениях и позициях Трампа и Пентагона обращают внимание многие американские СМИ. По словам источника телеканала CNN в Пентагоне, знакомого с ходом операции против ИГ в Сирии, неясно, почему президент США делает такие заявления. Собеседник CNN утверждает, что американские военные в настоящий момент не рассматривают уход из Сирии, так как перед ними по-прежнему стоят нерешенные задачи — например, что делать с примерно 400 иностранными боевиками ИГ, задержанными бойцами SDF. Кроме того, военный отметил, что США до сих пор не сформировали окончательную позицию в отношении будущего президента Сирии Башара Асада и военного присутствия России в регионе.

Подкрепления на севере

Параллельно с противоречивыми заявлениями в Вашингтоне о будущем нахождения американских военных в Сирии, турецкие СМИ утверждают, что США, напротив, усиливают свое присутствие на севере Сирии. Во вторник, 3 апреля, турецкое агентство Anadolu Agency сообщило о начале строительства двух американских баз в подконтрольном курдам районе Манбидж на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Кроме того, агентство утверждает, что 1 апреля американские военные направили подкрепление в этот район — 300 военных, военную и строительную технику.

По данным источников Anadolu, одна из баз будет возведена на месте наблюдательного пункта к юго-востоку от населенного пункта Дадат (севернее Манбиджа). База будет расположена в восьми километрах от реки ​Саджу, которая образует линию фронта между территориями курдов и районом города Джараблус, перешедшего под контроль турецкой армии и союзной ей сирийской вооруженной оппозиции в ходе их совместной операции «Щит Евфрата» в 2016-2017 год. Собеседник агентства утверждает, что на место возведения базы уже перевезены материалы и необходимая техника. Вторая база, утверждает источник Anadolu, будет построена к югу от Дадат — в четырех километрах от зоны «Щита Евфрата». По его словам, там уже ведутся строительные работы.

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Увеличение количества американских военных в районе Манбиджа — это ответная реакция на возможность начала очередной ​«контртеррористической операции» Турции против курдов в Манбидже, пишет Anadolu. Анкара считает курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) террористической организацией — президент Турции неоднократно завял о своих планах зачистить все пограничные с Турцией сирийские районы от курдов для обеспечения безопасности своей страны.

Пентагон не стал опровергать или подтверждать РБК информацию о возведении двух новых баз в Сирии. «Я не могу обсуждать конкретные передвижения и расположения сил (США) в Сирии», — заявил РБК Эрик Пахон, отметив, что в Центральном командовании Вооруженных сил США военачальникам делегированы полномочия и ответственность за определение количества людей и ресурсов, необходимых для выполнения миссии и для собственной защиты. «Cитуативное изменение размеров личного состава в этой связи является вполне нормальным», — отметил Пахон.

Турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция уже смогли выбить курдские отряды YPG и YPJ (часть SDF) из района Африн — курдского анклава на северо-западе Сирии. Начавшаяся 20 января операция «Оливковая ветвь» продолжалась два месяца. Анкара заявляла, что операции против курдов продолжатся и будут распространяться дальше на восток, пока не будут «очищены от боевиков» сотни городов вплоть до иракской границы, в том числе Манбидж, заявил 19 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган​. Турецкие власти постоянно выражают недовольство поддержкой США курдов.