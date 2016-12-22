Япония и Канада подписали соглашение о поставках военной техники

Министр иностранных дел Японии Таро Кано и глава МИД Канады Христя Фриланд подписали межправительственное соглашение о поставках и взаимном обслуживании военной техники. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В ходе переговоров стороны отметили свою приверженность сохранению максимального военного давления на Северную Корею.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 21 апреля объявил об остановке ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии ядерного полигона на севере страны. Решение северокорейского лидера приветствовали президент США Дональд Трамп​ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, их позицию разделили в МИД Китая.

При этом японский премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что политика Токио, Вашингтона и Сеула по отношению к Пхеньяну не претерпит изменений. Тогда же министр обороны Японии Ицунори Онодера на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом подчеркнул, что союзникам «не время ослаблять давление [на КНДР]». Глава МИД Японии Таро Кано добавил, что Токио намерено добиться денуклеаризации Корейского полуострова к 2020 году.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев счел решение Ким Чен Ына по ядерной программе «шансом на деэскалацию» конфликта на Корейском полуострове, который «еще месяц-два назад накалился до порогового уровня ядерного конфликта». В Белом доме заявили, что Пхеньян «заманивает США в ловушку», а северокорейский лидер создает видимость того, что он готов пойти на компромиссы.