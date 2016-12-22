В Японии приветствовали отказ Северной Кореи от ядерных испытаний

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал решение лидера КНДР Ким Чен Ына остановить ракетные и ядерные испытания, а также закрыть ядерный полигон на севере республики. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Мы приветствует позитивное продвижение в этом вопросе», — сказал Абэ. При этом японский премьер-министр подчеркнул, что основная политика Токио, а также Вашингтона и Сеула касаемо КНДР останется неизменной.

Ранее в Пентагоне состоялась встреча министра обороны Японии Ицунори Онодеры и его американского коллеги Джеймса Мэттиса. Министры обсудили развитие отношений между Токио и Вашингтоном, а также подчеркнули важность максимального военного давления на Пхеньян. По словам японского министра обороны, сейчас для США и их союзников «не время ослаблять давление [на КНДР]».

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 21 апреля объявил об остановке ядерных испытаний, прекращении запусков межконтинентальных баллистических ракет и закрытии ядерного полигона на севере КНДР. Решение приняли на пленарном заседании комитета правящей Трудовой партии Кореи.

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение северокорейского лидера по ядерной программе и счел это «хорошей новостью для Северной Кореи и всего мира», а также «большим прогрессом». «Ждем нашего саммита», — написал Трамп в своем Twitter.

В Южной Корее также приветствовали отказ КНДР от ядерных испытаний. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, решение Пхеньяна поспособствует денуклеаризации Корейского полуострова и создаст благоприятные условия для проведения саммита КНДР и США. Мероприятие пройдет в мае-июне 2018 года, на встрече лидеры двух стран обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.