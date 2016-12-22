Советники Трампа посчитали ловушкой отказ КНДР от ядерных испытаний

Советники президента США Дональда Трампа считают, что не стоит верить лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который 21 апреля объявил о моратории на ядерные испытания

Как сообщает газета Washington Post, в окружении президента США без воодушевления восприняли заявление лидера КНДР о том, что его страна прекращает испытания ядерного оружия. По их мнению, Ким Чен Ын создает видимость того, что он разумный политик и готов на компромиссы.

Таким образом, предполагают в Белом доме, руководитель Северной Кореи фактически «заманивает США в ловушку». КНДР, по мнению советников Трампа, рассчитывает, что в обмен на эту уступку добьется от Вашингтона выполнения своих требования во время запланированной на май-июнь встречи лидеров двух стран.

Они отметили, что КНДР будет рассчитывать на ослабление экономических санкций, введенных США в том числе и при администрации Трампа. Однако при этом советники американского президента напомнили, что в предыдущие годы руководство Северной Кореи не раз нарушало достигнутые договоренности.