Китай поприветствовал решение КНДР остановить ядерные испытания

Пекин приветствует заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о прекращении проведения Пхеньяном ракетных испытаний и закрытии ядерного полигона на севере страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Решение КНДР поможет постепенно улучшать ситуацию на Корейском полуострове. Китай приветствует это [решение]», — подчеркнули в министерстве.

На пленарном заседании комитета Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян остановит ядерные испытания и пуски баллистических межконтинентальных ракет с 21 апреля.

Решение северокорейского лидера поприветствовали лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель правительства Японии Синдзо Абэ, который также потребовал завершить денуклеаризацию Северной Кореи к 2020 году.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал заявление КНДР «шансом на деэскалацию» ситуации на Корейском полуострове.

Американский лидер Дональд Трамп также поприветствовал решение Пхеньяна, назвав это «большим прогрессом» и хорошей новостью для Северной Кореи и всего мира. Президент США также заявил, что ожидает проведение саммита.