Косачев назвал решение КНДР по ядерным испытаниям «шансом на деэскалацию»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что решение КНДР о прекращении ракетных и ядерных испытаний является «шансом на деэскалацию» ситуации на Корейском полуострове. Об этом он написал в своем Facebook.

«Хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого (последнее, пожалуй, только в том, что у Северной Кореи, возможно, действительно появилось дееспособное оружие массового поражения). Налицо шанс на деэскалацию напряженности, которая еще месяц-два назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта», — написал Косачев.

При этом глава комитета отметил, что КНДР предстоит вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного оружия и возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). «После этого станет возможной отмена санкций, введенных Советом Безопасности ООН, и нормализация сотрудничества Северной Кореи с соседями, включая Россию», — отметил Косачев.

Вместе с тем, для нормализации ситуации на Корейском полуострове Пхеньяну нужны «оперативные и демонстративные встречные меры со стороны Вашингтона». В их число входят «прекращение агрессивной риторики», «признание суверенных прав КНДР на собственное развитие», «отказ от угрозы смены власти через внешнее вмешательство», «сворачивание военной активности у границ Северной Кореи» и «восстановление политического диалога».

Ранее Ким Чен Ын принял решение об остановке ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии ядерного полигона на севере КНДР. Это решение положительно восприняли президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

При этом японский министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что сейчас «не время ослаблять давление» на Пхеньян, а Абэ добавил, что отношения с Северной Кореей на данный момент останутся неизменными, несмотря на решение Ким Чен Ына по ядерной программе. Глава МИД Японии Таро Кано подчеркнул, что КНДР должен завершить денуклеаризацию Корейского полуострова к 2020 году.