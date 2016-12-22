В Минфине опровергли сокращение объема закупок валюты в апреле

Министерство финансов не намерено сокращать объем закупок валюты на нефтяные дополнительные доходы в апреле 2018 года, несмотря на временную остановку интервенций. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает ТАСС.

По его словам, закупки валюты будут производиться «в штатном режиме». «Тот объем, который мы планировали закупить, надеемся, что наш Центральный банк все закупит», — отметил Силуанов.

Ранее 19 апреля Банк России закупил для Министерства финансов на внутреннем рынке иностранную валюту на 17,8 млрд руб. «Фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений», — указывали в ЦБ. Накануне 18 апреля Центробанк также приобрел валюту в интересах Минфина на 17,5 млрд руб.

Предполагалось, что каждый рабочий день в апреле Минфин будет тратить по 11,5 млрд руб. на закупку валюты. Всего министерство намеревалось приобрести в апреле валюту на 240,7 млрд руб.

График закупки валюты для Минфина был изменен после введения новых антироссийских санкций со стороны США. По словам Силуанова, временный отказ Минфина от закупки валюты поможет снизить волатильность на валютном рынке.