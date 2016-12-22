Минфин объяснил отказ от закупок валюты контролем за рынком

Глава Минфина заверил, что ситуация на валютном рынке остается под контролем министерства. Чтобы не оказывать дополнительного давления на курс рубля, оно решило пока не покупать валюту, сказал Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Повышенная волатильность на валютном рынке объясняется воздействием «геополитических факторов», заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов.

«С другой стороны, [ситуация на валютном рынке подвержена] воздействию того санкционного, дополнительного, очередного вмешательства в экономику Российской Федерации», — сказал министр.

По словам главы Минфина, все эти факторы оказывают «определенное воздействие» на валютные рынки, однако ситуация в целом остается под контролем.

«Центральный банк и Министерство финансов обеспечивают контроль за ситуацией», — сказал Силуанов.

Одной из мер, призванных снизить волатильность на валютном рынке, министр назвал временный отказ своего ведомства от закупки валюты.

«Несмотря на необходимость покупки валюты в определенных объемах, которые мы доводим до Казначейства, Казначейство — до Центрального банка, эти покупки не осуществлялись и будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительное влияние на ситуацию на валютном рынке», — сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минфин в апреле должен будет закупать валюту каждый рабочий день равномерно в течение дня. Однако 11 апреля стало известно, что 10 апреля, когда курс рубля заметно снизился, ЦБ не проводил закупки валюты для Минфина.

6 апреля Минфин США включил в своей санкционный список 14 крупных российских компаний (в том числе Rusal и «Ренову») и 24 гражданина России, среди которых оказались владеющие рядом компаний миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг, а также главы госкомпаний (Алексей Миллер, Андрей Костин и т.д.).

За объявлением о расширении санкций США последовало обвальное падение котировок акций российских компаний, в том числе и не имеющих отношения к фигурантам санкционного списка, а также резкое падение курса рубля. Уже 9 апреля курс евро поднялся выше 74 руб. (курс доллара — выше 60 руб.), а 10 апреля — выше 78 руб. (доллар — выше 63 руб.).

В среду, 11 апреля, курсы доллара и евро на Московской бирже продолжили расти. В ходе торгов курс доллара впервые с ноября 2016 года поднялся выше отметки 65 руб., а курс евро достиг отметки 80,4923 руб., что является максимальным значением с 10 марта 2016 года.