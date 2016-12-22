Минфин объяснил отказ от закупок валюты контролем за рынком

Повышенная волатильность на валютном рынке объясняется воздействием «геополитических факторов», заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов.
«С другой стороны, [ситуация на валютном рынке подвержена] воздействию того санкционного, дополнительного, очередного вмешательства в экономику Российской Федерации», — сказал министр.
По словам главы Минфина, все эти факторы оказывают «определенное воздействие» на валютные рынки, однако ситуация в целом остается под контролем.
«Центральный банк и Министерство финансов обеспечивают контроль за ситуацией», — сказал Силуанов.
Одной из мер, призванных снизить волатильность на валютном рынке, министр назвал временный отказ своего ведомства от закупки валюты.
«Несмотря на необходимость покупки валюты в определенных объемах, которые мы доводим до Казначейства, Казначейство — до Центрального банка, эти покупки не осуществлялись и будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительное влияние на ситуацию на валютном рынке», — сказал Силуанов.
Ранее сообщалось, что Минфин в апреле должен будет закупать валюту каждый рабочий день равномерно в течение дня. Однако 11 апреля стало известно, что 10 апреля, когда курс рубля заметно снизился, ЦБ не проводил закупки валюты для Минфина.
6 апреля Минфин США включил в своей санкционный список 14 крупных российских компаний (в том числе Rusal и «Ренову») и 24 гражданина России, среди которых оказались владеющие рядом компаний миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг, а также главы госкомпаний (Алексей Миллер, Андрей Костин и т.д.).
За объявлением о расширении санкций США последовало обвальное падение котировок акций российских компаний, в том числе и не имеющих отношения к фигурантам санкционного списка, а также резкое падение курса рубля. Уже 9 апреля курс евро поднялся выше 74 руб. (курс доллара — выше 60 руб.), а 10 апреля — выше 78 руб. (доллар — выше 63 руб.).
В среду, 11 апреля, курсы доллара и евро на Московской бирже продолжили расти. В ходе торгов курс доллара впервые с ноября 2016 года поднялся выше отметки 65 руб., а курс евро достиг отметки 80,4923 руб., что является максимальным значением с 10 марта 2016 года.