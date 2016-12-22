Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,55 60,44 EUR Нал. 76,14 74,91 USD Бирж. 61,06 +0,21 EUR Бирж. 75,44 +0,16 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8228,00 +138,00 MOEX 2245,05 +0,16% RTS 1158,62 +0,35% Brent 73,93 +0,19% DJIA 24748,07 -0,16% Nasdaq 7295,24 +0,19% FTSE 7334,19 +0,23%
ЦБ впервые после обвала на рынке возобновил закупку валюты
Лента новостей
Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 13:23, РБК и Билайн Как Саудовская Аравия становится более светской 13:18, Стиль Google отключила возможность обхода блокировок через ее домен 13:17, Технологии и медиа Песков ответил на вопрос об обошедшей Россию стороной «буре» в Сирии 12:59, Политика Порошенко посетовал на опрометчивость основавших Москву киевских князей 12:55, Общество Песков не увидел дискредитации Роскомнадзора в ходе блокировки Telegram 12:51, Политика Стоимость криптовалюты Monaco выросла на 114% за несколько часов 12:48, Крипто Япония выразила протест в связи с учениями на Курилах 12:40, Общество В Кремле ответили на идею о «временной национализции» UC Rusal 12:39, Политика Швейцарский Sulzer оценил потери от санкций США в $10 млн 12:39, Бизнес В Думе и Совфеде оценили слова Трампа о «схватке с русскими» в Сирии 12:27, Политика Минобороны анонсировало встречу начальника Генштаба с главкомом НАТО 12:22, Политика Российский нападающий возглавил список лучших бомбардиров плей-офф НХЛ 12:08, Спорт Банк «ФК Открытие» предупредил о возможных двойных списаниях с карт 12:05, Финансы Экс-главу Нижнего Новгорода заподозрили во взятке от владельца крематория 12:03, Общество Покупать или продавать: Ethereum Classic подорожал до отметки в $18 12:02, Крипто Спа в СССР: фотографы показали действующие советские санатории 12:00, Стиль Цена барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила $74 11:56, Финансы В Москве угнали Rolls-Royce и Mercedes стоимостью более 19 млн руб. 11:52, Общество Все уровни спорта: BMW X2 против Jaguar E-Pace 11:45, Авто ЦБ впервые после обвала на рынке возобновил закупку валюты 11:44, Экономика На Новой Риге началось строительство дизайнерского аутлет-центра 11:43, Партнерский материал Новички в списке богатейших россиян Forbes. Фотогалерея 11:41, Фотогалерея  Предприятие «Ростеха» разработало «Пищаль» для борьбы с дронами 11:39, Технологии и медиа Президент Киргизии отправил правительство в отставку 11:33, Политика 10 книг, которые помогут понять мам и свой опыт материнства 11:27, Спецпроект РБК PINK
ЦБ впервые после обвала на рынке возобновил закупку валюты
Новые санкции США, 11:44
0
ЦБ впервые после обвала на рынке возобновил закупку валюты
Банк России 18 апреля купил иностранную валюту на 17,5 млрд руб. в интересах Минфина. Возобновление закупок валюты говорит об оценке властями курса на стабилизацию и снижение вероятности новых внешних шоков от санкций
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Банк России в среду возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, объем операций составил 17,5 млрд руб., следует из статистики на сайте ЦБ.

Минфин в апреле должен был каждый рабочий день покупать валюту на 11,5 млрд руб., общий плановый объем закупок в апреле составляет 240,7 млрд руб. С февраля 2017 года ведомство направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10%. Агентом по проведению этих операций является ЦБ. Но начиная с 10 апреля закупки не проводились.

Минфин объяснил отказ от закупок валюты контролем за рынком
Финансы

На фоне резкого падения курса рубля, которое началось после публикации 6 апреля новых санкционных списков США график закупок валюты был изменен. С 10 апреля, когда курс евро достиг 78 руб., а доллара — выше 63 руб., ЦБ не проводил закупок валюты для Минфина. В 2018 году ЦБ приостанавливал закупки валюты в послепраздничные дни в январе и 19 февраля На прошлой неделе в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался выше 65 руб., а европейская валюта превышала отметку 80 руб. за евро.

Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, временный отказ от закупки валюты был призван ​снизить волатильность на валютном рынке. Минфин также не планировал менять месячный объем покупок валюты, сроки их возобновления собирался определить вместе с ЦБ. В начале недели первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что операции по закупке валюты могут быть возобновлены в условиях большей стабильности рынка.

В среду, когда ЦБ закупал доллары для Минфина, рубль укреплялся — поддержку ему, как и валютам других развивающихся стран, оказали растущие цены на нефть, а также снижение опасений по поводу начала полномасштабной глобальной торговой войны, отмечается в отчете «ВТБ-Капитал». По итогам торгов рост составил 1,1% до 60,87 руб. за доллар, объем торгов в паре доллар/рубль составил 4,9 млрд долл.

Дневной объем покупок валюты Минфином составляет небольшой объем и в моменте практически не оказывает влияние на колебания курса, возобновление интервенций носит скорее символический характер, считают эксперты. «Проведенные интервенции сигнализируют о том, что Минфин оценивает ситуацию с курсом как стабилизировавшуюся и, вероятно, не ожидает дальнейшего ужесточения санкций, негативное влияние которых могло бы угрожать рублю, — отмечает аналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов.

​При нормальной ситуации темпы ежедневных закупок на сумму 11,5 млрд руб. соответствуют заявленному Минфином месячному объему в 240,7 млрд руб., говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Однако в условиях приостановки интервенций трудно прогнозировать объемы ежедневных закупок в апреле с учетом того, что Минфин указывал, что не планирует менять общий объем, отмечает она.

При этом эксперты не исключают, что объем закупок придется увеличить, чтобы выполнить план на апрель. «С 6 апреля по 8 мая ЦБ должен купить валюты на 240,8 млрд рублей, — прокомментировал в своем телеграм-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. — Ежедневный объем покупок на уровне 17,5 млрд как раз соответствует тому, чтобы добрать до 8 мая те объемы, что не были куплены в период с 9 по 16 апреля включительно».

В четверг 19 апреля доллар на Московской бирже торгуется в районе отметки 61,2 руб., евро — 75,5 руб.

Авторы: Семен Нехорошкин, Елена Пашутинская.
Теги: ЦБ России , Минфин , валюта
Главное
Банк «ФК Открытие» предупредил о возможных двойных списаниях с карт Финансы
Материалы по теме
ЦБ изменил график закупки валюты для Минфина из-за обвала на рынке Финансы
Глава SWIFT заявил об отсутствии планов отключать Россию из-за санкций Финансы
Moody’s рассказало о защите российской экономики от санкций Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.