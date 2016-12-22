ЦБ впервые после обвала на рынке возобновил закупку валюты

Банк России 18 апреля купил иностранную валюту на 17,5 млрд руб. в интересах Минфина. Возобновление закупок валюты говорит об оценке властями курса на стабилизацию и снижение вероятности новых внешних шоков от санкций

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Банк России в среду возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, объем операций составил 17,5 млрд руб., следует из статистики на сайте ЦБ.

Минфин в апреле должен был каждый рабочий день покупать валюту на 11,5 млрд руб., общий плановый объем закупок в апреле составляет 240,7 млрд руб. С февраля 2017 года ведомство направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10%. Агентом по проведению этих операций является ЦБ. Но начиная с 10 апреля закупки не проводились.

На фоне резкого падения курса рубля, которое началось после публикации 6 апреля новых санкционных списков США график закупок валюты был изменен. С 10 апреля, когда курс евро достиг 78 руб., а доллара — выше 63 руб., ЦБ не проводил закупок валюты для Минфина. В 2018 году ЦБ приостанавливал закупки валюты в послепраздничные дни в январе и 19 февраля На прошлой неделе в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался выше 65 руб., а европейская валюта превышала отметку 80 руб. за евро.

Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, временный отказ от закупки валюты был призван ​снизить волатильность на валютном рынке. Минфин также не планировал менять месячный объем покупок валюты, сроки их возобновления собирался определить вместе с ЦБ. В начале недели первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что операции по закупке валюты могут быть возобновлены в условиях большей стабильности рынка.

В среду, когда ЦБ закупал доллары для Минфина, рубль укреплялся — поддержку ему, как и валютам других развивающихся стран, оказали растущие цены на нефть, а также снижение опасений по поводу начала полномасштабной глобальной торговой войны, отмечается в отчете «ВТБ-Капитал». По итогам торгов рост составил 1,1% до 60,87 руб. за доллар, объем торгов в паре доллар/рубль составил 4,9 млрд долл.

Дневной объем покупок валюты Минфином составляет небольшой объем и в моменте практически не оказывает влияние на колебания курса, возобновление интервенций носит скорее символический характер, считают эксперты. «Проведенные интервенции сигнализируют о том, что Минфин оценивает ситуацию с курсом как стабилизировавшуюся и, вероятно, не ожидает дальнейшего ужесточения санкций, негативное влияние которых могло бы угрожать рублю, — отмечает аналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов.

​При нормальной ситуации темпы ежедневных закупок на сумму 11,5 млрд руб. соответствуют заявленному Минфином месячному объему в 240,7 млрд руб., говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Однако в условиях приостановки интервенций трудно прогнозировать объемы ежедневных закупок в апреле с учетом того, что Минфин указывал, что не планирует менять общий объем, отмечает она.

При этом эксперты не исключают, что объем закупок придется увеличить, чтобы выполнить план на апрель. «С 6 апреля по 8 мая ЦБ должен купить валюты на 240,8 млрд рублей, — прокомментировал в своем телеграм-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. — Ежедневный объем покупок на уровне 17,5 млрд как раз соответствует тому, чтобы добрать до 8 мая те объемы, что не были куплены в период с 9 по 16 апреля включительно».

В четверг 19 апреля доллар на Московской бирже торгуется в районе отметки 61,2 руб., евро — 75,5 руб.