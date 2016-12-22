ЦБ впервые после обвала на рынке возобновил закупку валюты

Банк России в среду возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, объем операций составил 17,5 млрд руб., следует из статистики на сайте ЦБ.
Минфин в апреле должен был каждый рабочий день покупать валюту на 11,5 млрд руб., общий плановый объем закупок в апреле составляет 240,7 млрд руб. С февраля 2017 года ведомство направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10%. Агентом по проведению этих операций является ЦБ. Но начиная с 10 апреля закупки не проводились.
На фоне резкого падения курса рубля, которое началось после публикации 6 апреля новых санкционных списков США график закупок валюты был изменен. С 10 апреля, когда курс евро достиг 78 руб., а доллара — выше 63 руб., ЦБ не проводил закупок валюты для Минфина. В 2018 году ЦБ приостанавливал закупки валюты в послепраздничные дни в январе и 19 февраля На прошлой неделе в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался выше 65 руб., а европейская валюта превышала отметку 80 руб. за евро.
Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, временный отказ от закупки валюты был призван снизить волатильность на валютном рынке. Минфин также не планировал менять месячный объем покупок валюты, сроки их возобновления собирался определить вместе с ЦБ. В начале недели первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что операции по закупке валюты могут быть возобновлены в условиях большей стабильности рынка.
В среду, когда ЦБ закупал доллары для Минфина, рубль укреплялся — поддержку ему, как и валютам других развивающихся стран, оказали растущие цены на нефть, а также снижение опасений по поводу начала полномасштабной глобальной торговой войны, отмечается в отчете «ВТБ-Капитал». По итогам торгов рост составил 1,1% до 60,87 руб. за доллар, объем торгов в паре доллар/рубль составил 4,9 млрд долл.
Дневной объем покупок валюты Минфином составляет небольшой объем и в моменте практически не оказывает влияние на колебания курса, возобновление интервенций носит скорее символический характер, считают эксперты. «Проведенные интервенции сигнализируют о том, что Минфин оценивает ситуацию с курсом как стабилизировавшуюся и, вероятно, не ожидает дальнейшего ужесточения санкций, негативное влияние которых могло бы угрожать рублю, — отмечает аналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов.
При нормальной ситуации темпы ежедневных закупок на сумму 11,5 млрд руб. соответствуют заявленному Минфином месячному объему в 240,7 млрд руб., говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Однако в условиях приостановки интервенций трудно прогнозировать объемы ежедневных закупок в апреле с учетом того, что Минфин указывал, что не планирует менять общий объем, отмечает она.
При этом эксперты не исключают, что объем закупок придется увеличить, чтобы выполнить план на апрель. «С 6 апреля по 8 мая ЦБ должен купить валюты на 240,8 млрд рублей, — прокомментировал в своем телеграм-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. — Ежедневный объем покупок на уровне 17,5 млрд как раз соответствует тому, чтобы добрать до 8 мая те объемы, что не были куплены в период с 9 по 16 апреля включительно».
В четверг 19 апреля доллар на Московской бирже торгуется в районе отметки 61,2 руб., евро — 75,5 руб.