Центробанк купил для Минфина валюту на 17,8 млрд руб.

Центробанк России 19 апреля — во второй день после перерыва, вызванного резким падением курса рубля, закупил для Минфина на внутреннем рынке иностранную валюту на 17,8 млрд руб., следует из данных Банка России.
«Фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений», — уточняется на сайте ЦБ.
Как стало известно накануне, 18 апреля Банк России совершил в интересах Минфина закупку валюты на 17,5 млрд руб.
Изначально предполагалось, что Минфин в апреле будет каждый рабочий день тратить по 11,5 млрд руб. на покупку валюты. Общий объем закупок в планах ведомства на месяц запланирован в размере 240,7 млрд руб.
С февраля 2017 года ведомство покупает валюту на сверхдоходы, полученные за счет более высокой цены на нефть по сравнению с заложенной в бюджете. В качестве резерва закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10. Проводит эти операции ЦБ.
10 апреля, после публикации новых санкционных списков США и резкого падения курса рубля, график закупок валюты был изменен. На прошлой неделе в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался выше 65 руб., а европейская валюта превышала отметку 80 руб. за евро.
Глава Минфина Антон Силуанов объяснял временный отказ от покупки валюты стремлением снизить волатильность на валютном рынке.