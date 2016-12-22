Центробанк купил для Минфина валюту на 17,8 млрд руб.

Центробанк России 19 апреля — во второй день после перерыва, вызванного резким падением курса рубля, закупил для Минфина ​на внутреннем рынке иностранную валюту на 17,8 млрд руб., следует из данных Банка России.

«Фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений», — уточняется на сайте ЦБ.

Как стало известно накануне, 18 апреля Банк России совершил в интересах Минфина закупку валюты на 17,5 млрд руб.



Изначально предполагалось, что Минфин в апреле будет каждый рабочий день тратить по 11,5 млрд руб. на покупку валюты. Общий объем закупок в планах ведомства на месяц запланирован в размере 240,7 млрд руб.

С февраля 2017 года ведомство покупает валюту на сверхдоходы, полученные за счет более высокой цены на нефть по сравнению с заложенной в бюджете. В качестве резерва закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10. Проводит эти операции ЦБ.



10 апреля, после публикации новых санкционных списков США и резкого падения курса рубля, график закупок валюты был изменен. На прошлой неделе в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался выше 65 руб., а европейская валюта превышала отметку 80 руб. за евро.

Глава Минфина Антон Силуанов объяснял временный отказ от покупки валюты стремлением снизить волатильность на валютном рынке.