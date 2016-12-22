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«Газпром» попросил суд расторгнуть газовые договоры с Киевом
Бизнес, 17:45
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«Газпром» попросил суд расторгнуть газовые договоры с Киевом
«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа через Украину. В компании сообщили, что переговоры с украинскими партнерами ни к чему не привели
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа через территорию Украины. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В документе отмечается, что переговоры с «Нафтогазом» к результату не привели.

СМИ узнали о переговорах «Газпрома» и «Нафтогаза» по новому контракту
Бизнес

В конце февраля арбитраж Стокгольма вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Арбитры постановили, что российская компания должна выплатить украинской $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Так как до этого арбитраж обязал Киев выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ плюс проценты за просрочку, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» около $2,6 млрд. «Газпром» обжаловал решение суда, так как считает, что при его вынесении допущены нарушения.

После решения суда ​«Газпром» объявил, что немедленно приступает к расторжению договоров о поставке газа украинским потребителям и транзите газа в Европу. Оба документа действуют до конца 2019 года. По словам главы компании Алексея Миллера, «Газпром» пошел на этот шаг, так как категорически против того, чтобы Украина решала свои экономические проблемы за его счет. «В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — пояснил он.

«Газпром» объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной
Экономика

11 апреля глава Минэнерго России Александр Новак и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович обсудили поставки российского газа в ЕС, в том числе через Украину. По словам Новака, Москва готова рассмотреть возможность транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года «с учетом экономически обоснованных и конкурентных условий его использования». Миллер заявлял, что в компания не намерена отказываться от транзита газа через Украину. По его словам, через украинскую территорию могут ежегодно поставлять в ЕС 10–15 млрд куб. м газа.

Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что Украина планирует сохранить транзит газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд куб. м. По его словам, в случае меньшего объема это экономически невыгодно Киеву. Чиновник добавил, что глава генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори пообещал Украине, что приложит все усилия для сохранения транзита топлива.

«Ведомости» со ссылкой на два источника сообщали, что «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают условия нового контракта о транзите газа через Украину в Европу. По словам собеседников газеты, речь идет о заключении нового контракта с 2020 года.

Авторы: Елена Янковская, Тимофей Дзядко.
Теги: «Нафтогаз Украины» , контракт , транзит газа
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