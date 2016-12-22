Россия и Еврокомиссия обсудили транзит газа через Украину

Глава Минэнерго России Александр Новак и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович обсудили по телефону поставки российского газа в ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

Во время разговора Новак подтвердил приверженность Москвы к проведению бесперебойных поставок газа в Европу, в том числе через украинскую территорию. По его словам, Россия готова рассмотреть возможность транзита газа через Украину с 1 января 2020 года «с учетом экономически обоснованных и конкурентных условий его использования». Также Новак и Шефчович договорились провести двустороннюю встречу, дата будут согласована позднее.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что в компании не намерены отказываться от транзита газа через Украину. По его словам, через украинскую территорию могут ежегодно поставлять в ЕС 10–15 млрд куб. м газа при условии, что Киев обоснует «экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

Однако министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что Украина планирует сохранить транзит газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд куб. м, в противном случае это будет невыгодно Киеву. Насалик отметил, что генеральный директор по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори пообещал Украине приложить все усилия для сохранения транзита газа.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» проводят переговоры о новом контракте по транзиту газа, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на два источника. По их словам, стороны могут заключить новый контракт с 2020 года.