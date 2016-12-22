«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с «Нафтогазом» о транзите

Речь идет о решении Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. «Газпром» настаивает, что при вынесении решения были допущены нарушения

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о транзите российского газа через территорию Украины. Об этом говорится в заявлении российской компании.

Апелляция была подана 29 марта в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Как следует из сообщения «Газпрома», компания оспаривает решение Стокгольмского арбитража «в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения».

Свое решение по спору между российской и украинской компаниями арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес 28 февраля. Арбитры тогда частично удовлетворили требования «Нафтогаза», постановив, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. До этого арбитраж обязал Украину выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года). Таким образом, «Газпром» остался должен «Нафтогазу Украины» примерно $2,6 млрд.

1 марта «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину, а на следующий день объявил, что начинает процедуру расторжения контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины.

6 марта «Газпром» обжаловал первое из решений арбитража, согласно которому большая часть требований российской компании к «Нафтогазу Украины» была отклонена. «Газпром» добивался взыскания с «Нафтогаза» просроченной задолженности за газ, поставленный в 2013–2014 годах, а также штрафа за недобор газа по правилу take or pay («бери или плати») на общую сумму $56 млрд.

Тогда же зампред правления «Газпрома» Александр Медведев говорил, апелляция на решение Стокгольмского арбитража по спору о транзите российского газа через территорию Украины будет подана до конца марта 2018 года.