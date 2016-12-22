Президент Сирии Башар Асад вернул Франции Орден почетного легиона. Об этом сообщили в администрации сирийского лидера, передает France24.



Как отмечается в сообщении, орден был возвращен через румынское посольство в Дамаске, которое представляет интересы Франции в Сирии. В Дамаске решили вернуть награду, потому что Париж принимал участие в «трехсторонней агрессии вместе с США и Соединенным Королевством против Сирии 14 апреля». «Для президента Асада нет чести в том, чтобы носить орден государства-раба и последователя США, которые поддерживают террористов», — говорится в заявлении администрации сирийского лидера.



Орден Почетного легиона вручил Башару Асада бывший президент Франции Жак Ширак в 2001 году. Сирийский лидер получил его после того, как стал лидером страны после смерти своего отца Хафеза Асада.

Во вторник, 16 апреля, сообщалось, что Франция провела процедуру отзыва ордена Почетного легиона у сирийского президента.



В Париже полагают, что режим Башара Асада причастен к возможной химической атаке на сирийский город Дума, в пригороде Дамаска Восточная Гута. Все обвинения официальные власти Сирии отвергают. В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирийской Арабской Республике из-за того, что власти этих стран полагают, что правительственные войска применили химическое оружие. Целью ударов были объекты, где оно могло находиться.



Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал удары по Сирии «полностью легитимными». По его словам, его страна действовала наряду с США и Великобританией, которые являются двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН. В свою очередь, сирийский лидер Башар Асад заявлял, что западные страны потеряли контроль над ситуацией.