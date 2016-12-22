Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,47 60,32 EUR Нал. 76,22 74,61 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8260,00 +89,80 MOEX 2224,06 -0,78% RTS 1153,59 -0,08% Brent 73,60 -0,26% DJIA 24664,89 -0,34% Nasdaq 7238,06 -0,78% FTSE 7328,92 +0,16%
Асад вернул Франции Орден почетного легиона
Лента новостей
Асад вернул Франции Орден почетного легиона 01:39, Политика «Ростелеком» назвал «затруднительным» исполнение «закона Яровой» 01:18, Технологии и медиа Джордж Буш-младший назвал Путина «умным тактиком» 00:51, Политика СМИ узнали о заявлении «Открытия» на брата экс-владельца «Росгосстраха» 00:27, Общество В США прокуроры не смогли определить виновных в смерти Принса 00:16, Общество Открылся Московский международный кинофестиваль. Фотогалерея 00:03, Фотогалерея  Умные глаза и широкие взгляды: обзор нового смартфона Asus ZenFone 5 19 апр, 23:59, РБК Стиль и ASUS Сенат США назначил нового директора NASA 19 апр, 23:45, Политика Двое моряков с судна «Норд» прибыли в Крым 19 апр, 23:23, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19 апр, 23:15, РБК и Билайн Госдеп заявил о попытках России и Сирии «зачистить» место химатаки в Думе 19 апр, 23:01, Политика В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали здание МИДа 19 апр, 22:54, Общество Бывшего замглавы ФСИН Коршунова обвинили во взятках 19 апр, 22:37, Общество Церковное обострение: зачем Порошенко обратился к вселенскому патриарху 19 апр, 22:37, Политика Москва пообещала Украине жесткий ответ из-за задержанного экипажа «Норда» 19 апр, 22:34, Политика Сборная России по хоккею проиграла в первом матче после ухода Знарка 19 апр, 22:26, Спорт Ликсутов назвал срок запуска смешанного движения по путям наземного метро 19 апр, 22:13, Общество Владелец «Норда» прокомментировал снятие экипажа судна с рейса в Минск 19 апр, 21:51, Общество Детский омбудсмен осудила идею запретить коляски с детьми в метро 19 апр, 21:29, Общество Додон подарил Лукашенко мед и орехи «в обмен» на белорусские тракторы 19 апр, 21:21, Политика Нефинансовый консалтинг — основной драйвер private banking 19 апр, 21:03, Партнерский материал МИД не исключил прекращение регулярного авиасообщения с США 19 апр, 20:59, Политика В Петербурге задержали двух подозреваемых в терроризме 19 апр, 20:45, Общество В СПЧ предложили Роскомнадзору узнать у суда способ блокировки Telegram 19 апр, 20:45, Технологии и медиа СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Италии по футболу 19 апр, 20:38, Спорт СК показал видео задержания подозреваемых в терроризме в Петербурге 19 апр, 20:34, Общество Суд Лондона арестовал яхту Ахмедова за $492 млн из-за иска бывшей жены 19 апр, 20:21, Общество Новые должности получили еще 12 участников конкурса «Лидеры России» 19 апр, 20:07, Общество
Асад вернул Франции Орден почетного легиона
Операция в Сирии, 01:39
0
Асад вернул Франции Орден почетного легиона

Президент Сирии Башар Асад вернул Франции Орден почетного легиона. Об этом сообщили в администрации сирийского лидера, передает France24.

Как отмечается в сообщении, орден был возвращен через румынское посольство в Дамаске, которое представляет интересы Франции в Сирии. В Дамаске решили вернуть награду, потому что Париж принимал участие в «трехсторонней агрессии вместе с США и Соединенным Королевством против Сирии 14 апреля». «Для президента Асада нет чести в том, чтобы носить орден государства-раба и последователя США, которые поддерживают террористов», — говорится в заявлении администрации сирийского лидера.

Орден Почетного легиона вручил Башару Асада бывший президент Франции Жак Ширак в 2001 году. Сирийский лидер получил его после того, как стал лидером страны после смерти своего отца Хафеза Асада.

Во вторник, 16 апреля, сообщалось, что Франция провела процедуру отзыва ордена Почетного легиона у сирийского президента.

В Париже полагают, что режим Башара Асада причастен к возможной химической атаке на сирийский город Дума, в пригороде Дамаска Восточная Гута. Все обвинения официальные власти Сирии отвергают. В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирийской Арабской Республике из-за того, что власти этих стран полагают, что правительственные войска применили химическое оружие. Целью ударов были объекты, где оно могло находиться.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал удары по Сирии «полностью легитимными». По его словам, его страна действовала наряду с США и Великобританией, которые являются двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН. В свою очередь, сирийский лидер Башар Асад заявлял, что западные страны потеряли контроль над ситуацией.

Теги: Башар Асад , орден Почетного легиона , Сирия
Главное
МИД не исключил прекращение регулярного авиасообщения с США Политика
Материалы по теме
Госдеп заявил о попытках России и Сирии «зачистить» место химатаки в Думе Политика
В МИДе ответили на слова Трампа о схватке американцев и русских в Сирии Политика
Захарова сообщила о начале работы миссии ОЗХО в сирийской Думе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.