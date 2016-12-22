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СМИ узнали о планах Франции лишить Асада ордена Почетного легиона
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СМИ узнали о планах Франции лишить Асада ордена Почетного легиона
Общество, 16 апр, 22:31
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СМИ узнали о планах Франции лишить Асада ордена Почетного легиона

Власти Франции инициировали процедуру лишения ордена Почетного легиона сирийского президента Башара Асада. Об этом со ссылкой на представителя в Елисейском дворце сообщает BFM.TV.

«Елисейский дворец подтверждает, что была проведена дисциплинарная процедура отзыва ордена Почетного легиона, самой известной французской награды, у Башара Асада», — сообщил представитель.

По данным телеканала, процедура может занять несколько месяцев. Асад был награжден орденом в 2001 году.

Париж обвиняет режим Башара Асада в применении химического оружия. В результате Франция вместе с США и Великобританией нанесла 14 апреля удары по Арабской Республике, всего коалиция выпустила более 100 ракет.

Французский президент Эмманюэль Макрон ракетные удары по Сирии назвал «полностью легитимными». Он указал на то, что Франция действовала вместе с двумя другими постоянными членами Совета Безопасности ООН. Сам Башар Асад заявил, что Запад потерял контроль над ситуацией в регионе.

Теги: Башар Асад , Сирия , Франция
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