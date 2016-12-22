Макрон рассказал об убеждении Трампа не выводить войска из Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что президент США Дональд Трамп изменил свое мнение по вопросу вывода войск из Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFM TV.
По его словам, переубедить Трампа удалось во время телефонного разговора перед ударом по Сирии. «Мы убедили его, что необходимо оставить их [войска] там», — сказал Макрон. Кроме того, он рассказал, что также убедил Трамп ограничиться ударами только по химическим объектам Сирии.
Ракетные удары по Сирии французский президент назвал «полностью легитимными». Он указал на то, что Франция действовала вместе с двумя другими постоянными членами Совета Безопасности ООН. Благодаря удару по Сирии, резолюции Совбеза ООН перестали быть неисполняемыми, заключил Макрон.
В начале апреля Трамп говорил, что в ближайшее время примет решение о выводе американских войск из Сирии. Основной миссией США была борьба с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России), и она почти выполнена, объяснял Трамп. Однако позднее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп согласился со своими советниками и «неохотно» решил оставить американский военный контингент в Сирии.
США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии ранним утром 14 апреля. Целью атаки стали объекты, связанные с сирийской программой разработки химического оружия. С американских кораблей было запущено не менее ста ракет «Томагавк», также применялась авиация.
Так США и союзники отреагировали на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Макрон заявлял, что Франция обладает доказательствами применения хлора сирийскими войсками, однако они не были опубликованы. Россия не подтвердила применения химоружия в Думе, эксперты Организации по запрещению химического оружия должны были начать работу по расследованию инцидента в субботу, 14 апреля.