Макрон рассказал об убеждении Трампа не выводить войска из Сирии

По словам Эмманюэля Макрона, Дональд Трамп во время разговора с союзниками перед ударом по Сирии изменил свое мнение по выводу американского контингента из этой страны

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Ian Langsdon / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что президент США Дональд Трамп изменил свое мнение по вопросу вывода войск из Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFM TV.

По его словам, переубедить Трампа удалось во время телефонного разговора перед ударом по Сирии. «Мы убедили его, что необходимо оставить их [войска] там», — сказал Макрон. Кроме того, он рассказал, что также убедил Трамп ограничиться ударами только по химическим объектам Сирии.

Ракетные удары по Сирии ​французский президент назвал «полностью легитимными». Он указал на то, что Франция действовала вместе с двумя другими постоянными членами Совета Безопасности ООН. Благодаря удару по Сирии, резолюции Совбеза ООН перестали быть неисполняемыми, заключил Макрон.

В начале апреля Трамп говорил, что в ближайшее время примет решение о выводе американских войск из Сирии. Основной миссией США была борьба с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России), и она почти выполнена, объяснял Трамп. Однако позднее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп согласился со своими советниками и «неохотно» решил оставить американский военный контингент в Сирии.

США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии ранним утром 14 апреля. Целью атаки стали объекты, связанные с сирийской программой разработки химического оружия. С американских кораблей было запущено не менее ста ракет «Томагавк», также применялась авиация.

​Так США и союзники отреагировали на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Макрон заявлял, что Франция обладает доказательствами применения хлора сирийскими войсками, однако они не были опубликованы. Россия не подтвердила применения химоружия в Думе, эксперты Организации по запрещению химического оружия должны были начать работу по расследованию инцидента в субботу, 14 апреля.