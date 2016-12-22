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Велопрокат в Петербурге заявил о блокировке VPN-сервисов Роскомнадзором
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Велопрокат в Петербурге заявил о блокировке VPN-сервисов Роскомнадзором
Битва за Telegram, 20:29
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Велопрокат в Петербурге заявил о блокировке VPN-сервисов Роскомнадзором

Оператор велопроката в Санкт-Петербурге «Велогород» объявил, что тестирование станций для городских велосипедов оказалось под угрозой из-за блокировки Роскомнадзором VPN-сервисов компании. Об этом сообщила пресс-служба сервиса на своей странице «ВКонтакте».

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Регулятор заблокировал VPN-сервисы, которые нужны для удаленного наблюдения за станциями велопроката. «Наши специалисты, позаимствовав опыт Телеграма (Telegram), обходят блокировки, и уже к вечеру мы продолжим тестирование», — отметили в «Велогороде».

Гендиректор компании Виталий Блаженов сообщил РБК, что «Велогород» связался с Роскомнадзором.

«Каждая станция является отдельным элементом нашей сети, которая взаимодействует с нашим сервером, и связь происходит через VPN. Сегодня утром наши техники, которые настраивают и тестируют все наши нововведения и всю нашу систему, не смогли связаться ни с одной станцией. Мы связались с Роскомнадзором, объяснили им ситуацию, что мы не имеем никакого отношения к Telegram, террористам и прочим, на что был ответ: «Вас таких много — пишите запрос на сайт». Мы зашли на сайт, а сайт не работал. Наши разработчики переправили все наши потоки в другое место, в общем, эту блокировку мы обошли», — пояснил Блаженов.

Позднее «Велогород» сообщил о продолжении работы.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля по решению Таганского суда Москвы. На следующий день адвокат международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram в суде, сообщил, что решение о блокировке обжаловано в Мосгорсуде. Сопутствующие блокировки затронули IP-адреса хостинг-провайдеров Google и Amazon. На сбои в работе после этого, в частности, пожаловались некоторые онлайн-магазины и курьерская служба «Птичка». На нестабильную работу жаловались пользователи мессенджера Viber и соцсети «ВКонтакте».

Теги: Роскомнадзор , велопрокат , блокировка , Telegram
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