Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе соцсети.

Сбой в работе «ВКонтакте» наблюдается в нескольких городах России, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Наибольшее число жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Краснодара, Челябинска и Уфы.

По данным сервиса, 56% пользователей указали на проблемы с входом, 27% — не смогли открыть сайт соцсети, а у 16% пользователей не отправлялись сообщения.

«Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками это никак не связано», — прокомментировал РБК сообщения о перебоях в работе социальной сети представитель «ВКонтакте».

Речь идет о блокировках, которые Роскомнадзор начал 16 апреля в отношении мессенджера Telegram по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Истцом выступил Роскомнадзор. Основанием для блокировки стал отказ руководства мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Сопутствующие блокировки затронули IP-адреса хостинг-провайдеров Google и Amazon. На сбои в работе после этого пожаловались несколько онлайн-магазинов, онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng, курьерская служба «Птичка». На нестабильную работу жаловались пользователи мессенджера Viber.