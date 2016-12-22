Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,79 60,58 EUR Нал. 76,54 75,16 USD Бирж. 61,08 -0,48 EUR Бирж. 75,68 -0,45 USD ЦБ. 61,55 +0,41 EUR ЦБ. 76,09 +0,24 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8110,00 +28,60 MOEX 2241,49 +2,30% RTS 1154,55 +2,95% Brent 73,11 +1,97% DJIA 24779,66 -0,03% Nasdaq 7305,74 +0,34% FTSE 7317,34 +1,26%
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
Лента новостей
Суд продлил обвиняемым меру пресечения по «делу «Седьмой студии» 21:08, Общество Роспотребнадзор призвал в три раза увеличить финансирование борьбы с ВИЧ 20:54, Общество Россия заявила о патенте США на вещество по «делу Скрипаля» 20:43, Политика Велопрокат в Петербурге заявил о блокировке VPN-сервисов Роскомнадзором 20:29, Общество Суд отказал виновнице ДТП с «пьяным мальчиком» в отсрочке приговора 20:14, Общество Парламент Кубы выдвинул единственного кандидата на замену Рауля Кастро 20:09, Политика В ФСО опровергли продажу бронированного автомобиля Путина за 8,5 млн руб. 20:09, Общество Директор прокомментировала нападение на школу в Стерлитамаке 20:09, Общество Минобороны опровергло доставку наемников в Сирию на крейсере «Варяг» 20:00, Политика Госдеп заявил о попытке «российских наемников» атаковать силы США в Сирии 19:54, Политика Hyperloop построит первую в мире установку в ОАЭ 19:48, Бизнес ЦБ выявил первого систематического инсайдера на фондовом рынке 19:43, Финансы Минобороны Сирии показало видео с комплексами ПВО производства России 19:39, Общество Акции крупнейшего похоронного бюро Британии подорожали более чем на 20% 19:36, Финансы Москва встала в 10-балльных пробках 19:31, Общество Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Динамо». Онлайн 19:30, Спорт Следствие проверит банкира Антонова на детекторе лжи 19:15, Общество СМИ узнали о задержании первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита 19:13, Политика «Волга-Днепр» объяснила отказ от дальнейших перевозок военных грузов НАТО 19:11, Бизнес Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400 19:06, Политика Путин назвал газомоторное топливо приоритетным для России 19:05, Экономика Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети 19:00, Общество Путин назвал 12 городов с самыми большими объемами выбросов 18:56, Общество Минобороны опровергло ранение российского офицера в сирийской Думе 18:51, Политика Создатели «Новичка» поспорили о его свойствах 18:51, Общество В Филиппинах ужесточат наказания за криптовалютные преступления 18:36, Крипто Постпред России в ОЗХО обвинил G7 в развязывании дипломатической войны 18:34, Политика Директор «Артека» призвал лидеров стран последовать примеру Башара Асада 18:20, Общество
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
Битва за Telegram, 19:00
0
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе соцсети.

Сбой в работе «ВКонтакте» наблюдается в нескольких городах России, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Наибольшее число жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Краснодара, Челябинска и Уфы.

По данным сервиса, 56% пользователей указали на проблемы с входом, 27% — не смогли открыть сайт соцсети, а у 16% пользователей не отправлялись сообщения.

«Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками это никак не связано», — прокомментировал РБК сообщения о перебоях в работе социальной сети представитель «ВКонтакте».

Речь идет о блокировках, которые Роскомнадзор начал 16 апреля в отношении мессенджера Telegram по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Истцом выступил Роскомнадзор. Основанием для блокировки стал отказ руководства мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Сопутствующие блокировки затронули IP-адреса хостинг-провайдеров Google и Amazon. На сбои в работе после этого пожаловались несколько онлайн-магазинов, онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng, курьерская служба «Птичка». На нестабильную работу жаловались пользователи мессенджера Viber.

Теги: «ВКонтакте» , сбои , соцсети
Главное
Госдеп заявил о попытке «российских наемников» атаковать силы США в Сирии Политика
Материалы по теме
«ВКонтакте» объяснил причину сбоя в доступе к социальной сети Технологии и медиа
В дата-центре Xelent объяснили причину сбоя «ВКонтакте» Технологии и медиа
Пользователи «ВКонтакте» лишились доступа к ресурсу Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.