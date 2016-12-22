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Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России
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Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России
Битва за Telegram, 18:56
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Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России
Адвокат, защищающий Telegram в суде, обжаловал решение о блокировке мессенджера. В частности, он указал на «отсутствие каких-либо причин» для немедленного исполнения решения суда
Рамиль Ахметгалиев (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев, защищающий интересы Telegram Messenger Ltd в суде, обжаловал решение суда о блокировке одноименного мессенджера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.

«Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд», — написал он, приложив к сообщению скан документа.

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Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил заблокировать Telegram в России, так как мессенджер отказался предоставлять ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Суд потребовал исполнить решение в немедленном порядке. «Решение в этой части принято с существенным нарушением процессуальных норм», — говорится в жалобе. В решении суда говорилось, что неисполнение постановления о блокировке может привести к нарушениям конституционных прав россиян.

Адвокаты Telegram, в свою очередь, указали в жалобе, что ущерб «публичным и частным интересам» причиняется «именно немедленной блокировкой Telegram». Во исполнение решения о блокировке мессенджера Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Google и Amazon. Всего ведомство заблокировало более 16 млн таких IP-адресов. При этом сайт самого Роскомнадзора работает с перебоями в течение всего вторника.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Telegram , Мосгорсуд
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