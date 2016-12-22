Малобродский пожаловался на переселение в камеру «к ворам и наркоманам»

Экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, фигурант «дела Серебренникова», на заседании в Басманном суде пожаловался на ухудшение условий содержания в СИЗО, в частности на переселение в камеру «к ворам и наркоманам». Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Малобродского, в СИЗО-1 он находился в камере «с четырьмя некурящими, обвиняемыми по экономическим преступлениям». Затем его перевели в СИЗО-4, в камере которой «на восьми койках содержатся более десяти воров и наркоманов и висит густой табачный дым». «Вряд ли это отвечает интересам следствия о скорейшем ознакомлении с материалами дела», — подчеркнул Малобродский.

Ранее потерпевшая сторона в лице представителей Министерства культуры попросила суд продлить домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову и остальным фигурантам дела о похищении бюджетных средств. 16 апреля домашний арест был продлен экс-главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой до 23 мая.

Серебренников подозревается в хищении 133 млн руб., которые в 2011–2014 годах Минкультуры выделило режиссеру на театральный проект «Платформа» на базе «Седьмой студии».