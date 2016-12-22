Суд продлил домашний арест бывшему бухгалтеру «Седьмой студии»

Басманный суд Москвы принял решение продлить до 23 мая срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру АНО «Седьмая студия» Нине Масляевой, которую обвиняют в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил в суде представитель СК, Масляевой ​предъявлено обвинение в окончательной редакции, на прошлой неделе она начала ознакомление с материалами дела, которое состоит из 258 томов.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 19 июля, отметил следователь.

Масляева является фигурантом дела о хищении 133 млн руб., выделенных «Седьмой студии», руководителем которой является режиссер Кирилл Серебренников. Средства были выданы Минкультом на популяризацию культуры. Как полагает следствие, руководство этой продюсерской компании выводило деньги на счета фирм-однодневок и обналичивало.

На данный момент Серебренников находится под домашним арестом. Сам он заявляет, что бухгалтер «Седьмой студии» оговорила его и с помощью этого «вымолила себе возможно минимальное наказание».