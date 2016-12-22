Минкультуры попросило суд продлить домашний арест Серебренникова

Потерпевшая сторона в лице представителей Министерства культуры попросила суд продлить меру пресечения художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает корреспондент РБК. Ходатайство было приобщено к материалам дела «согласно соблюдению состязательности сторон», отметил судья Артур Карпов.

Также министерство попросило продлить меру пресечения другим фигурантам дела, в том числе экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и экс-главе департамента Минкультуры Софье Апфельбаум. Суд 16 апреля продлил домашний арест бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой до 23 мая.

«Нас потрясла эта бумага. Очень часто потерпевшие оставляют вопрос о мере пресечения на усмотрение суда. А в данном случае ведомство с удовольствием поддерживает изоляцию наших подзащитных. Это говорит о какой-то болезненной заинтересованности», — заявила на заседании адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова.

Кирилла Серебренникова подозревают в хищении 133 млн руб., выделенных Минкультуры в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе «Седьмой студии». В январе домашний арест Серебренникову и другим фигурантам дела о хищении бюджетных средств продлили до 19 апреля.