Мантуров заявил об обращении UC Rusal в Минпромторг за поддержкой отрасли

Попавший под санкции США UC Rusal Олега Дерипаски обращался в Минпромторг с предложениями о поддержке алюминиевой отрасли в части переработки первичного сырья. Об этом сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров, передает корреспондент РБК.

«Сам Rusal обращался в Минпромторг с предложениями по поддержке тех направлений, от которых зависит дальнейшее развитие алюминиевой отрасли. В частности, создание перерабатывающей промышленности по первичному алюминию в трех направлениях — это Красноярск, Хакасия и Волгоград. Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль и не будем создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия, мы будем находиться в зависимости», — сказал министр.

Он добавил, что 80% первичного алюминия, производимого в России, идет сегодня на экспорт.

Ранее сообщалось, что глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил национализировать UC Rusal, капитализация которого к 16 апреля упала в восемь раз после введения 6 апреля санкций Минфина США. Так, 17 апреля была приостановлена отгрузка алюминия через оператора «Трансконтейнер» (25% поставок компании за рубеж). В тот же день Reuters стало известно, что японские компании отказались покупать металл у UC Rusal из-за боязни попасть под санкции и невозможности вести расчеты в долларах. Glencore, по данным Bloomberg, уже объявила форс-мажор по контрактам с российской компанией, Rio Tinto сообщила, что готовится его объявить. Лондонская биржа металлов прекратила торги алюминием UC Rusal.