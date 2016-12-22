Белый дом уведомил об отсрочке введения новых санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила российское посольство в Вашингтоне об отсутствии намерения вводить новые санкции в ближайшее время. Об этом РБК сообщил источник в российском МИДе. Также об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник.

«Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет», — сказал собеседник РБК.

О намерении Трампа отложить введение новых санкций в отношении России «до тех пор, пока не найдется подходящий повод», газета The Washongton Post сообщила со ссылкой на осведомленные источники 16 апреля. Таким образом, в Белом доме открестились от сделанного в тот же день заявления постпреда США в ООН Никки Хейли о том, что в ближайшее время будет объявлено о новых санкциях.

17 марта советник Трампа, руководитель Национального экономического совета Лоуренс Кадлоу подтвердил, что санкции против России рассматриваются, однако решение еще не принято.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян, а также 15 юридических лиц как «ответственных» за внешнюю политику Кремля и получающих от нее «прибыль». В числе попавших под ограничения оказались Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Алексей Миллер и другие.