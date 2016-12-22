Посольство опровергло задержание в США главы космической отрасли Украины

Посольство Украины в США опровергло информацию о задержании в городе Колорадо-Спрингс председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и генконструктора бюро «Южное» Александра Дегтяренко. Об этом сообщается на странице в Facebook украинского дипломатического ведомства.



«Это откровенный фейк и ложь», — указано в сообщении.



О задержании представителей украинской космической отрасли в Колорадо сообщали «Новости Украины». По данным издания, Павла и Александра Дегтяренко задержали американские спецслужбы во время посещения 34-го Космического симпозиума. По данным портала, причиной задержания стало подозрение украинских граждан в продаже КНДР проектной документации, которая позволила Северной Корее осуществлять свою ракетную программу. Также «Новости Украины» сообщали, что для выяснения обстоятельства на место происшествия выехал посол Украины в США Валерий Чалый.

В дипмиссии отметили, что украинской посол в США не выезжал в Колорадо. Он находился в Вашингтоне и является членом делегации на весеннем собрании МВФ и Всемирного банка. В посольстве добавили, что украинская делегация также работает по запланированной программе и продолжает принимать участие в симпозиуме по космической сфере, который проходит в Колорадо-Спрингс.

«Посольство не исключает, что это спланированная информационная атака, которая может быть продолжена путем вбрасывания других фейковых новостей», — добавили в украинском дипведомстве.

Информацию о задержании в США Павла и Александра Дегтяренко назвали недостоверной в Государственном космическом агентстве Украины. Об этом говорится на его официальном сайте. В ведомстве отметили, что они принимают участие в симпозиуме и вернутся на Украину 18 апреля.

В августе 2017 года американская газета The New York Times со ссылкой на материалы Международного института стратегических исследований сообщала, что КНДР во время испытаний своих ракет использовала двигатели, которые были сделаны на украинском «Южмаше». Такие выводы эксперты сделали после исследования фотографий северокорейского ракетного двигателя. В институте отметили, что его конструкция походила на двигатели, которые делал Советский Союз, и которые производились в странах бывшего СССР.

Публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов назвал «системной, спланированной и откровенно провокационной информационной кампанией».