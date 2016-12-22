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Госдума решила запретить компаниям работать с США в трех отраслях
Новые санкции США, 14:24
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Госдума решила запретить компаниям работать с США в трех отраслях
В ответ на санкции США Госдума предлагает запретить сотрудничать с американскими компаниями в отдельных секторах как госорганам, так и юрлицам. Такие ограничения распространятся на атомную, ракетную и авиастроительную отрасли
Фото: Travis Dove / Bloomberg

Законопроект об ответе России на новые санкции США, внесенный в пятницу лидерами четырех думский фракций, подразумевает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где как минимум 25% в капитале принадлежит США, организациям из американской юрисдикции или из юрисдикций других поддержавших санкции стран. Документ размещен в базе Госдумы. Все меры, согласно проекту, вводятся правительством по решению президента.

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Такие ограничения касаются атомной отрасли, ракетно-двигательной и авиастроительной промышленности. В документе прописывается необходимость «прекращения или приостановления» международного сотрудничества как России, так и российских юридических лиц с недружественными странами — в вышеперечисленных секторах они не смогут работать с США и другими иностранными государствами, поддержавшими санкции, а также с компаниями «в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией» США и других иностранных государств.

Кто кроме США?

Как объясняется в законопроекте, под «иностранными государствами» подразумеваются страны, присоединившиеся к санкциям США «в отношении отдельных отраслей экономики Российской Федерации, российских юридических и (или) физических лиц, или поддержавшие такие решения».

«С юридической точки зрения присоединиться к американским санкциям означает принять соответствующий нормативный правовой акт о введении экономических санкций в отношении отдельных отраслей экономики России, российских организаций или граждан», — сказал РБК партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков. По его словам, устных заявлений о введении санкций недостаточно, чтобы российская сторона предприняла контрмеры. «Необходимо понимать, что перед нами только законопроект, который с большой долей вероятности еще будет дорабатываться при его рассмотрении в Госдуме», — подчеркнул Ивченков.

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Эти меры могут ударить по корпорации Boeing, которая закупает титановую продукцию в России (у Boeing и «ВСМПО-Ависма» есть совместное предприятие «Урал Боинг Мануфэктуринг», расположенное в Верхней Салде). В атомной отрасли российский «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») поставляет урановую продукцию в США, в экспортном портфеле «Техснабэкспорта» контракты с 19 американскими компаниями общей стоимостью около $6,5 млрд. Наконец, Россия продолжает поставлять в США ракетные двигатели РД-180 производства НПО «Энергомаш», с помощью которых выводятся на орбиту американские гражданские и военные спутники.

Что еще под ударом

Кроме того, документом запрещается или ограничивается допуск технологического оборудования и программного обеспечения из США и других стран, поддерживающих ограничения. Такое оборудование не смогут закупать как для государственных и муниципальных нужд, так и для «нужд отдельных видов юридических лиц» (госкорпораций и госкомпаний). Соответствующий перечень оборудования и ПО будет утверждать правительство.

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В случае принятия законопроекта граждане и компании с участием американцев (или организаций из других недружественных стран) в капитале свыше 25% не смогут участвовать в приватизации государственного или муниципального имущества. Еще одно ограничение распространяется на оказание консалтинговых, аудиторских и юридических услуг как для государства и муниципалитетов, так и для «отдельных видов» юрлиц. Такие компании также не смогут оказывать услуги и по организации продажи государственного имущества.

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Документ «разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в их недружественных и неконструктивных действиях о введении «санкций» в отношении Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц», говорится в пояснительной записке. Законопроект также включает запрет на ввоз сельскохо​зяйственной продукции, сырья, продовольствия, ​алкогольной и табачной продукции из США.

Ответные меры, предложенные в законопроекте, приведут к дальнейшей изоляции России, полагает директор аналитического департамента «Локо-Инвест», бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. «Как и в случае любых санкций, все зависит от деталей, потому что многие запреты пока вообще непонятны», — отмечает он. В частности, неясно, приведет ли запрет на ПО к отключению операционных систем, на которых работает вся страна, пояснил аналитик. А ВСМПО, которую также затронут санкции, — крупнейший поставщик титановой продукции для авиапроизводителей, в случае введения ограничений компания потеряет огромную часть рынка, предупреждает Тремасов.

Авторы: Антон Фейнберг, Юлия Старостина, Иван Ткачёв.
Теги: Госдума , западные санкции
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