Толстой посоветовал лечиться корой дуба вместо западных лекарств

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в эфире телепередачи «60 минут» посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные лекарства и лечиться, например, отваром боярышника или коры дуба. Таким обзразом Толстой ответил на вопрос своего оппонента, президента фонда «Института региональных проектов и законодательств» Бориса Надеждина, что делать людям, если в ответ на западные санкции в России запретят американские и европейские лекарства. (начиная с 16-й минуты эфира).

На передаче Надеждин рассказал, что страдает гипертонией и ему приходится принимать западные лекарства. «Этот закон (внесенный накануне в Госдуму законопроект о запрете ввоза в Россию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции) создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии, японское сейчас от давления пью», — сказал он. Он добавил, что в советский период ему предлагали лечиться отваром боярышника.

В ответ Толстой начал выяснять, какие именно таблетки пьет Надеждин, а потом, решил подшутить над оппонентом, предложил ему лечиться народными средствами. «А вы выплевывайте, выплевывайте [таблетки]. Кору дуба заваривайте, боярышник!», — сказал депутат.

На вопрос Толстого, какие именно американские таблетки пьет президент фонда, Надеждин ответил, что пьет лекарства, произведенные «в тех самых странах, которые поддержали санкции: во Франции, в Швейцарии».

Накануне в Госдуму внесли законопроект о запрете ввоза в Россию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции. В документе речь идет в том числе о запрете или ограничении импорта лекарств, алкогольной и табачной продукции, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.