В МИДе заявили о полном уничтожении сирийского арсенала химоружия

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что весь арсенал сирийского химического оружия был уничтожен под международном контролем и в «тесном сотрудничестве с вовлеченными в процесс странами, в том числе с США. Об этом он заявил в интервью ТАСС.



«Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чем не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила», — сказал Рябков.

Заместитель главы российского МИДа предложил США вместо того, чтобы «обвинять Россию в том, чего просто нет и быть не может», сосредоточиться «на уничтожении своего химического арсенала». По его словам, на территории Соединенных Штатов количество боевых отравляющих веществ «исчисляется тысячами тоннами». Рябков добавил, что США является единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия и не уничтожившей своей арсенал.