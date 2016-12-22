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В МИДе заявили о полном уничтожении сирийского арсенала химоружия
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В МИДе заявили о полном уничтожении сирийского арсенала химоружия
Политика, 18:34
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В МИДе заявили о полном уничтожении сирийского арсенала химоружия

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что весь арсенал сирийского химического оружия был уничтожен под международном контролем и в «тесном сотрудничестве с вовлеченными в процесс странами, в том числе с США. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чем не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила», — сказал Рябков.

Заместитель главы российского МИДа предложил США вместо того, чтобы «обвинять Россию в том, чего просто нет и быть не может», сосредоточиться «на уничтожении своего химического арсенала». По его словам, на территории Соединенных Штатов количество боевых отравляющих веществ «исчисляется тысячами тоннами». Рябков добавил, что США является единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия и не уничтожившей своей арсенал.

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В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли точечные удары по Сирии в ответ на возможное применение химического оружия в городе Думе, который находится в пригороде Дамаска Восточная Гута. Как заявлял американский президент Дональд Трамп, удары являются «прямым результатом того», что Россия неспособна удержать сирийского президента Башара Асада от применения химического оружия. Кроме того, в Белом доме заявили, что планируют ввести санкции против России из-за того, что Москва продолжает помогать режиму Башара Асада.

В официальном Дамаске все обвинения в химатаке отвергают. В России считают, что сообщения о применении химического оружия в Сирии являются провокациями и сфабрикованы.

Теги: Сергей Рябков , МИД , химическое оружие
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