Путин предупредил о «хаосе» в случае повторения ударов Запада по Сирии

Президент России в диалоге со своим иранским коллегой обсудил удары западной коалиции по Сирии. «Если подобные действия, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях», — предупредил российский политик

Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / AP)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Роухани, говорится в сообщении на сайте Кремля. Лидеры государств, как подчеркнули в пресс-службе адмиинстрации главы России, в ходе диалога «обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории». Разговор состоятся по инициативе иранской стороны.

«Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях», — рассказали об итогах этого диалога в Кремле.

Помимо этого, как уточнили представители президента России, Путин и Роухани «обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене». В итоге оба политика «выразили заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, а также в расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере».

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В субботу, 14 апреля, вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. В результате были поражены несколько целей в Дамаске и Хомсе. При атаке пострадали три человека. Как рассказали в российском Министерстве обороны, 14 апреля по территории Сирии были выпущены в общей сложности 100 ракет. По данным Пентагона, коалиция запустила по Сирии 105 ракет.

Путин в субботу, 14 апреля, назвал атаку — актом агрессии. Он подчеркнул, что удары были нанесены «без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права».

В США заявили, что нанесут новый удар, если сирийский режим снова применит химическое оружие. Как подчеркнула постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время заседания Совета безопасности ООН 14 апреля, стратегия Вашингтона в отношении Сирии останется без изменений. «Если Дамаск вновь применит отравляющий газ, Соединенные Штаты будут во всеоружии», — сказала она. Говоря об атаках, Хейли сказала, что ответ США на применение в Сирии химоружия был «взвешенным, легитимным и пропорциональным».