Последние боевики покинули сирийский город Дума, всего населенный пункт покинули более 21 тыс. боевиков и членов их семей. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По данным Центра, накануне на 107 автобусах вывезли почти 4 тыс. боевиков и членов их семей из Думы. «Вывод боевиков из города полностью завершен», — указывается в сообщении. Всего из пригорода Дамаска Восточной Гуты с начала гуманитарной операции были выведены более 67 тыс. боевиков и членов их семей. В настоящий момент началось восстановление городской инфрастуктуры, а также водоснабжения и электроснабжения.

Центр по примирению в Дамаске 12 апреля сообщал о полном освобождении Восточной Гуты от боевиков. Позднее такое же заявление сделали представители сирийской правительственной армии.

Ситуация в Сирии обострилась после сообщений о предполагаемой химатаке в Думе, в ходе которой в ночь на 8 апреля погибли по меньшей мере 49 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами атаки стали 43 человека, еще 500 пострадали. В Генштабе России заявляли, что местные жители «ничего не знают» о пострадавших во время химатаки.

США обвинили власти Сирии в причастности к химатаке и заявили о намерении нанести удары по республике, с этой позицией согласилась Британия и Франция. В ночь на 14 апреля страны коалиции выпустили по Сирии более ста ракет, сообщали в российском Минобороны. Часть ракет сбила сирийская система ПРО советского производства. В США пообещали вновь нанести удар по Сирии, если Дамаск вновь решится на применение химоружия.