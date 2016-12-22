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Лавров заявил об отказе Макрона делиться данными о «вине» Дамаска в Думе
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Лавров заявил об отказе Макрона делиться данными о «вине» Дамаска в Думе
Война в Сирии, 19:53
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Лавров заявил об отказе Макрона делиться данными о «вине» Дамаска в Думе

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным делиться данными о предполагаемой вине официального Дамаска в применении химического оружия в сирийском городе Думе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на а​ссамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает корреспондент РБК.

«Президент Франции [Эмманюэль] Макрон, публично заявивший о «неопровержимых фактах», подтверждающих применение химического оружия в сирийской Думе «режимом [президента Сирии Башара] Асада», разговаривал с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Лавров. Телефонная беседа лидеров обеих стран состоялась 13 апреля.

Президент России, по словам Лаврова, сослался на публичные утверждения Макрона о наличии у Франции фактов о предполагаемой химатаке и попросил поделиться ими. «Потому что если это так, то мы (российская сторона) были бы первыми, кто захотел бы пресечь подобную противоправную деятельность — применение химического оружия», — пояснил министр. В ответ Макрон сказал, что Франция не может предоставить эти данные, потому что «это секрет, тем более не наш (не французской стороны) секрет».

«Ну, не наш секрет, но он все-таки был использован для того, чтобы нанести удары», — отметил Лавров. «Причем всем понятно, что это произошло за день до того, как инспекторы ОЗХО, прибывшие в Бейрут, должны были выдвинуться в точку происшествия, чтобы убедиться в наличии или в отсутствии свидетельств применения химического оружия», — добавил глава российского МИДа.

Удары США по Сирии. Хроника
Общество

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля. ​Американский лидер Дональд Трамп сказал, что военная операция стала «прямым результатом» неспособности России удержать президента Сирии Башара Асада от применения химоружия в Восточной Гуте.

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Однако Генштаб ВС России заявил, что участие Франции в ударе по Сирии не было зафиксировано. В свою очередь в МИД Франции заявили, что военная операция в Сирии является «легитимной», «оправданной и целенаправленной», а химическая эскалация в Сирии неприемлема. 

Теги: Дамаск , Сергей Лавров , Эмманюэль Макрон , Дума , химатака
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