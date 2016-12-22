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Генштаб ВС России заявил о неучастии Франции в ударе по Сирии
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Генштаб ВС России заявил о неучастии Франции в ударе по Сирии
Война в Сирии, 15:49
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Генштаб ВС России заявил о неучастии Франции в ударе по Сирии

Анонсированное участие французской авиации в ударе по Сирии, который произошел в ночь на 14 апреля, не зафиксировано. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС России, которое поступило в РБК.

В ударе по Сирии были задействованы самолеты ВВС США В-1B,
F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли ВМС США «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря.

«Стратегические бомбардировщики В-1В заходили на объекты ударов над сирийской территорией в районе Эт-Танф, незаконно удерживаемом США», — отмечается в заявлении. Всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15, F-16 применили ракеты «воздух — земля».

Самолетами «Торнадо» британских ВВС было выпущено восемь ракет Scalp EG​.

Ударам подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно- исследовательских объектов. В сообщении Генштаба уточняется, что, по предварительным данным, погибших в результате ударов среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет.

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Соединенные Штаты, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по целям в Сирии. Поводом стали сообщения о применении химоружия против мирного населения в городе Думе в Восточной Гуте.

По данным Минобороны России, удары были нанесены с 03:42 до 05:10 мск. Целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Британская сторона назвала еще одну цель ударов — склад на бывшей ракетной базе недалеко от Хомса. Там, по данным Лондона, хранились химическое оружие и вещества для его изготовления.

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Утром 14 апреля Мониторинговый центр по правам человека, базирующийся в Лондоне, заявил, что часть ударов была нанесена и по расположению элитных частей армии Сирии. Часть ракет, выпущенных по Дамаску, по данным сирийских властей, была сбита сирийскими системами ПРО.

Теги: Сирия , Генштаб России , Франция , авиаудар
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