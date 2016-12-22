МИД Франции назвал удары Парижа по Сирии легитимными

Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании нанесла ракетные удары, являются «легитимными и обоснованными». Об этом сообщил ​глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает BFM.TV.

Военная операция является «легитимной», «оправданной и целенаправленной», передает слова министра телеканал. «Химическая эскалация в Сирии неприемлема», — добавил Ле Дриан в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце.

Как сообщает газета Le Dauphine, глава французского внешнеполитического ведомства обосновал удары тем, что официальный Дамаск «перешел красную черту».«Мы действовали в соответствии с нашим словом. Применение химоружия в Сирии неприемлемо», — сказал Ле Дриан.

В свою очередь глава Минобороны Франции Фронас Парли в ходе пресс-конференции заявила, что Париж не намерен вступать в конфронтацию и «отвергает всякую логику» военной эскалации. По ее словам, западная коалиция целилась «в центр по разработке химоружия и еще два объекта».

«Мы заранее предупредили [об ударе] россиян», — добавила министр.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил. Общее количество ракет, выпущенных силами коалиции в ходе удара по Сирии 14 апреля, превысило сто единиц, сообщило Минобороны России.