ЕС призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск для предотвращения химатак

Европейский союз призывает все страны, в частности Россию и Иран, использовать свое влияние с целью предотвращения применения в дальнейшем химического оружия, в частности властями Сирии. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини.
Она подчеркнула важность международного партнерства в борьбе против безнаказанности за применение химоружия.
Могерини добавила, что ЕС был проинформирован о целенаправленных ударах США, Великобритании и Франции по объектам, связанным с химическим оружием, в Сирии. Военные действия «были предприняты с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ режимом [президента Сирии] Башара Асада в качестве оружия для убийства людей», говорится в заявлении. Она отметила, что Евросоюз поддерживает все усилия, направленные на предотвращение использования химоружия.
Активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) 8 апреля сообщили, что в сирийском городе Дума было использовано химическое оружие. По их мнению, к атаке причастны сирийские власти. В результате произошедшего, по их данным, погибли по меньшей мере 49 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил в совершении атаки Башара Асада и предупредил, что он заплатит за это «большую цену». Американский лидер также раскритиковал Россию и Иран за поддержку Дамаска.
В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания осуществили ракетные удары по объектам в Сирии. Всего было выпущено более ста ракет. Трамп заявлял, что удары стали «прямым результатом» неспособности Москвы удержать Асада от использования химоружия в регионе. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отмечал, что причиной военных действий стало предполагаемое применение сирийскими властями химоружия 7 апреля.