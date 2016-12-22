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ЕС призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск для предотвращения химатак
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ЕС призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск для предотвращения химатак
Война в Сирии, 15:04
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ЕС призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск для предотвращения химатак

Европейский союз призывает все страны, в частности Россию и Иран, использовать свое влияние с целью предотвращения применения в дальнейшем химического оружия, в частности властями Сирии. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини.

Она подчеркнула важность международного партнерства в борьбе против безнаказанности за применение химоружия.

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Могерини добавила, что ЕС был проинформирован о целенаправленных ударах США, Великобритании и Франции по объектам, связанным с химическим оружием, в Сирии. Военные действия «были предприняты с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ режимом [президента Сирии] Башара Асада в качестве оружия для убийства людей», говорится в заявлении. Она отметила, что Евросоюз поддерживает все усилия, направленные на предотвращение использования химоружия.

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Активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) 8 апреля сообщили, что в сирийском городе Дума было использовано химическое оружие. По их мнению, к атаке причастны сирийские власти. В результате произошедшего, по их данным, погибли по меньшей мере 49 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил в совершении атаки Башара Асада и предупредил, что он заплатит за это «большую цену». Американский лидер также раскритиковал Россию и Иран за поддержку Дамаска.

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В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания осуществили ракетные удары по объектам в Сирии. ​Всего было выпущено более ста ракет. Трамп заявлял, что удары стали «прямым результатом» неспособности Москвы удержать Асада от использования химоружия в регионе. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отмечал, что причиной военных действий стало предполагаемое применение сирийскими властями химоружия 7 апреля.

Теги: Европейский Союз , Сирия , химатаки
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