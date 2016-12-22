Киев одобрил удары западной коалиции по Сирии

МИД Украины «выразил солидарность» с коалицией США по ее действиям в Сирии, говорится на сайте дипведомства. Киев также назвал ответственным за проведение предполагаемой химатаки 7 апреля официальный Дамаск.

«Также на себя обращает внимание целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным разрешение конфликта в Сирии в соответствии с уставом организации», — сказано в заявлении.

Ранее поддержку проведенной атаке выразили Турция, Израиль, Германия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Португалия, Нидерланды, Австралия, Япония, Чехия. Против выступили в том числе Иран и Белоруссия.

Во Франции удар сочли легитимным и целесообразным. «Мы действовали в соответствии с нашим словом. Применение химоружия в Сирии неприемлемо», — сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что альтернативы военным действиям «не было».

В России проведенную западной коалицией атаку осудили. Владимир Путин назвал нападение коалиции на Сирию актом агрессии. Предлогом для ударов, считает президент России, стала инсценировка применения химического оружия. Президент Сирии Башар Асад сказал, что Западу «пришло время признать потерю контроля» над ситуацией в регионе.