Генштаб России заявил о перехвате сирийскими ПВО 71 крылатой ракеты

Власти Сирии успешно перехватили 71 крылатую ракету из 103, которые выпустили США, Великобритания и Франция. Об этом говорится в заявлении Генштаба России, поступившее в РБК.

«По имеющейся информации, всего были применены 103 крылатые ракеты. <...> Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения», — приводятся в сообщении слова начальника Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудского.

Он уточнил, что ракетный удар отразили средства ПВО С-200, С-125, «Бук», «Оса» и «Квадрат». Это свидетельствует о «высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами», подчеркнул он. Генерал-полковник добавил, что за 1,5 года Россия «полностью восстановила сирийскую ПВО и продолжает ее совершенствовать».

Президент США Дональд Трамп в ночь на 14 апреля объявил, что США начали «точечные удары» по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. К операции присоединились Великобритания и Франция. Американский лидер заявлял, что удары — это «прямой результат» неспособности России удержать президента Сирии Башара Асада от использования химического оружия.

По данным Минобороны России, удары наносились с 03:42 до 05:10 мск, их целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила, что удар является «сигналом для каждого», кто решит применить химоружие, а также подчеркнула, что военному решению «не было альтернатив».

Президент Владимир Путин расценил действия США, Великобритании и Франции как акт агрессии. Он подчеркнул, что Москва «самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом».