Шойгу доложил Путину об ударах западной коалиции по Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину оперативную обстановку по Сирии, где в ночь на 14 апреля западная коалиция во главе с США нанесла удары. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает в прямом эфире телеканал «Россия 24».

США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. По информации Минобороны России, удары наносились с 03:42 мск до 05:10 мск. Их целями стали как объекты военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии.

Члены коалиции объясняют свои действия обвинениями президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала атаку «сигналом для каждого», кто решит использовать химическое оружие, а также сообщила, что военному решению «не было альтернатив».

Во Франции удар сочли легитимным и целесообразным. При этом во французском Минобороны сообщили об отсутствии стремления к эскалации ситуации, а также о том, что Париж предупреждал Москву о нанесении ударов по Сирии заранее. При этом источники Reuters и Sky News сообщали, что российская сторона в свою очередь предупредила официальный Дамаск об ударах, и сирийские власти эвакуировали «за несколько дней» до атаки технику и людей.