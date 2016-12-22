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Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Сирии
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Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Сирии
Операция в Сирии, 05:44
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Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Сирии

Данный о том, что во время ударов США по Сирии могли пострадать граждане России пока нет. Об этом заявили в российском посольстве в Дамаске, передает «РИА Новости».

«Пока нет никаких данных», — сказал собеседник агентства.

Удары США по Сирии. Онлайн-трансляция
Общество

В субботу, 14 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил нанесение точечных ударов по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. К операции присоединились Великобритания и Франция.

Позднее Сирийский центр мониторинга по правам человека, базирующийся в Лондоне, сообщил, что были нанесены удары по целям в Дамаске. По его данным, ими стали исследовательский центр и военные базы. Правозащитники также заявили, что из Дамаска были эвакуированы ранее на этой недели члены сирийского правительства. О нанесении ударов по Дамаску также сообщал телеканал Al-Mayadeen. ​Сирийское государственное телевидение сообщило, что сирийские ПРО отразили удары 13 ракет. Они были сбиты к югу от Дамаска.

Теги: Посольство , Сирия обстрел
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Посольство России в США отреагировало на удары по Сирии Политика
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