Очевидцы опубликовали видео нанесения ударов по Сирии

США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля начали удары по сирийским объектам. Дональд Трамп объяснил, что это «прямой результат» неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.

Фото: Arturas Kerelis / Twitter

Очевидцы стали выкладывать в Сети первые фотографии и видеозаписи ударов США и их союзников по Сирии. На кадрах видны летящие ракеты и отдельные взрывы.

О начале точечных ударов президент США объявил в ночь на 14 апреля в ходе телевизионного обращения их Белого дома. Он заявил, что они стали «прямым результатом» неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.

Видео: Arturas Kerelis ‏/ Twitter

К операции присоединились Великобритания и Франция. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что удары направлены против химического оружия в этой стране.

Видео: Patrick Henningsen / Twitter

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд на специально организованном брифинге заявил, что удары носили разовый характер.