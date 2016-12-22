Правозащитники сообщили об ударе США и их союзников по целям в Дамаске
Операция в Сирии, 05:27
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Правозащитники сообщили об ударе США и их союзников по целям в Дамаске
В Дамаске во время совместного удара США, Франции и Великобритании были атакованы исследовательский центр и военные базы. Об этом сообщили в Мониторинговом центре по правам человека, базирующегося в Лондоне, передает Reutets.
Как отмечается в сообщении, также под удар попали Республиканская гвардия Сирийской армии и 4-й дивизион, и элитные подразделения сирийских военных.
По данным правозащитников, сирийское правительство было ранее на этой неделе эвакуировано. Целью ударов стали военные базы и аэропорты.
Телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что удары были нанесены в районах около Дамаска. По его словам, из-за взрывов произошло частичное отключение электричества.
В субботу, 14 апреля, американский президент Дональд Трамп заявил о нанесении ударов по объектам с химическим оружием в Сирии. По его словам, к военной операции также присоединились Великобритания и Франции. Позднее французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердили свое участие в операции.
Сирийское агентства SANA сообщает, что сирийские ПВО отражают совместные удары США, Великобритании и Франции. Как сообщает Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение, всего противовоздушная оборона сбила 13 ракет. По его данным, все ракеты были сбиты к югу от Дамаска. Кроме того, сирийское ТВ сообщало, что целью ударов были исследовательские лаборатории.