Макрон подтвердил участие Франции в совместной с США операцией в Сирии
Операция в Сирии, 05:00
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Макрон подтвердил участие Франции в совместной с США операцией в Сирии
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что приказал начать военную операцию в Сирии вместе с США и Великобританией. Его слова передает Reuters.
По его словам, целью ударов будут здания, где находится химическое оружие. «Мы не можем терпеть использование химического оружие, которое представляет прямую угрозу для сирийского народа и нашей коллективной безопасности», — сказал Макрон.
В субботу, 14 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что приказал наносить «точечные удары» по объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Он также отметил, что в операции принимают участие Франция и Великобритания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что также одобрила точечные удары по Сирии. По ее словам, операция будет направлена против химического оружия, которое, как считает британский премьер-министр, находится в Сирии.
Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что сирийские ПВО уже начали отражать удары США, Франции и Великобритании.