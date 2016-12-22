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Великобритания присоединилась к ударам США по Сирии
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Великобритания присоединилась к ударам США по Сирии
Военная операция в Сирии, 04:31
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Великобритания присоединилась к ударам США по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что одобрила точечные военные удары в Сирии, которые направлены против химического оружия в этой стране. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает Reuters.

«Мы работаем вместе с нашими американскими и французскими союзниками», — сказала она. Мэй добавила, что удары будут наноситься точечные, и Великобритания сделает все возможное, чтобы предотвратить жертвы со стороны гражданского населения Сирии.

«Речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну и не о смене режима», — заявила Мэй. Британский премьер-министр добавила, что приняла решение о совместной операции с США, потому что это было «в национальных интересах» Великобритании. Она добавила, что действия вооруженных сил Британии направлены на сдерживание сирийского правительственного режима, и они «посылают сигнал всем остальным, которые верят, что могут использовать химическое оружие безнаказанно».

​В субботу, 14 апреля, во время обращения к нации американский президент Дональд Трамп заявил, что он одобрил нанесение удара по Сирии. По его словам, военные действия будут направлены против режима сирийского президента Башара Асада. Американский лидер заявил, что удары по Сирии будут «точечными». Также он сказал, что операция будет проводиться совместно с вооруженными силами Франции и Великобритании».

После заявления Трампа Reuters со ссылкой на свидетеля сообщило, что около Дамаска слышны выстрелы.

Теги: Британия , конфликт в Сирии , операция в Сирии
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