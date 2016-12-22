Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,94 60,51 EUR Нал. 76,52 74,81 USD Бирж. 61,52 -0,47 EUR Бирж. 75,88 -0,54 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8083,20 +1245,10 MOEX 2182,75 -1,24% RTS 1117,61 -0,66% Brent 72,52 +0,44% DJIA 24483,05 +1,21% Nasdaq 7140,25 +1,01% FTSE 7254,67 -0,05%
Лидер лейбористов потребовал не ждать инструкций США по химатаке в Сирии
Лента новостей
Дворкович призвал к независимости от утреннего настроения Трампа 12:36, Политика СК возбудил дело после крушения вертолета Ка-29 над Балтийским морем 12:24, Общество Сокращаем расходы: как оптимизировать офисные траты 12:24, РБК и Brother Лидер лейбористов потребовал не ждать инструкций США по химатаке в Сирии 12:24, Политика Посол Евросоюза вернулся в Москву после консультаций по «делу Скрипаля» 12:10, Политика Как выглядит павильон «Космос» на ВДНХ после реконструкции 12:08, Недвижимость  Юристы Telegram обжалуют приговор о блокировке мессенджера в России 12:07, Технологии и медиа «Мусорное искусство»: когда арт-объекты не смогли отличить от хлама 12:05, Стиль Главный аналитик Ripple: криптовалюта не является ценной бумагой 12:04, Крипто Строители начали наносить разметку на дорожную часть Крымского моста 12:02, Общество Леса Дальнего Востока ждут инвесторов 11:57, Партнерский материал В Госдуме предложили ограничить поставки табака и алкоголя из США 11:52, Политика Параолимпийская чемпионка Лысова выиграла суд против немецкой газеты 11:52, Общество Рыбку и Лесли обвинили в предоставлении секс-услуг 11:48, Общество Дворкович счел Siemens ненадежным партнером на фоне санкций 11:44, Бизнес Командир тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена арестован на два месяца 11:35, Общество Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России 11:33, Технологии и медиа Суд Пакистана пожизненно отстранил экс-премьера Шарифа от политики 11:32, Политика Полиция застрелила напавшего на пекарню в немецком Фульде 11:11, Общество 11 идеальных мужских тренчей на весну 11:00, Стиль В Киеве обстреляли из гранатомета офис строительной компании 10:59, Общество Суд отказался отложить заседание по блокировке Telegram 10:48, Общество В России будут отслеживать криптовалютные сделки свыше 600 тыс. рублей 10:43, Крипто В Екатеринбурге напали на главного редактора «Областной газеты» 10:40, Общество Три защитника ЦСКА завершат карьеру по окончании сезона 10:38, Спорт Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для начала денуклеаризации 10:34, Политика На севере Москвы загорелся пассажирский автобус 10:32, Общество СК задержал главу компании-владельца автобуса после ДТП в Подмосковье 10:31, Общество
Лидер лейбористов потребовал не ждать инструкций США по химатаке в Сирии
Война в Сирии, 12:24
0
Лидер лейбористов потребовал не ждать инструкций США по химатаке в Сирии

Лондон в ситуации вокруг предполагаемой химической атаки на сирийский город Дума должен настоять на независимом расследовании, а не ждать инструкций от Вашингтона. Об этом говорится в заявлении лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, которое цитирует агентство Reuters.

«Правительство, похоже, ждет инструкций от президента Дональда Трампа по дальнейшим действиям», — сказано в заявлении.

«Великобритания должна настаивать на независимом расследовании при ведущей роли ООН ужасающей химической атаки, произошедшей в прошлые выходные, чтобы виновные были привлечены к ответственности», — отметил Корбин.

О том, что 7 апреля в Думе (Восточная Гута) было применено химическое оружие, заявило, в частности, Сирийско-американское медицинское общество. США возложили ответственность за инцидент на режим Башара Асада и пригрозили военным ответом. Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщала, что премьер Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия против Башара Асада без одобрения парламента страны. А газета The Telegraph писала, что Лондон направил к берегам Сирии подводные лодки.

Дамаск обвинения отрицает, а Москва заявляет, что сам факт применения в Думе запрещенных отравляющих веществ до сих пор не подтвержден. Для расследования инцидента на место выехали специалисты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Как ожидается, в пятницу они прибудут в Сирию.

Теги: химоружие , Сирия , Великобритания
Главное
Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России Технологии и медиа
Материалы по теме
Захарова назвала Асада «лучшим другом» США до химразоружения в Сирии Политика
Канал MSNBC сообщил о доказательствах применения химоружия в Сирии Политика
Песков призвал перестать верить слухам о химатаке в сирийской Думе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.