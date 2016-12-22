Лидер лейбористов потребовал не ждать инструкций США по химатаке в Сирии

Лондон в ситуации вокруг предполагаемой химической атаки на сирийский город Дума должен настоять на независимом расследовании, а не ждать инструкций от Вашингтона. Об этом говорится в заявлении лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, которое цитирует агентство Reuters.

«Правительство, похоже, ждет инструкций от президента Дональда Трампа по дальнейшим действиям», — сказано в заявлении.

«Великобритания должна настаивать на независимом расследовании при ведущей роли ООН ужасающей химической атаки, произошедшей в прошлые выходные, чтобы виновные были привлечены к ответственности», — отметил Корбин.

О том, что 7 апреля в Думе (Восточная Гута) было применено химическое оружие, заявило, в частности, Сирийско-американское медицинское общество. США возложили ответственность за инцидент на режим Башара Асада и пригрозили военным ответом. Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщала, что премьер Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия против Башара Асада без одобрения парламента страны. А газета The Telegraph писала, что Лондон направил к берегам Сирии подводные лодки.

Дамаск обвинения отрицает, а Москва заявляет, что сам факт применения в Думе запрещенных отравляющих веществ до сих пор не подтвержден. Для расследования инцидента на место выехали специалисты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Как ожидается, в пятницу они прибудут в Сирию.