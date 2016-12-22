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СМИ сообщили о просьбе России созвать заседание Совбеза ООН по Сирии
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СМИ сообщили о просьбе России созвать заседание Совбеза ООН по Сирии
Война в Сирии, 22:32
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СМИ сообщили о просьбе России созвать заседание Совбеза ООН по Сирии

Россия призвала провести заседание Совета Безопасности ООН в пятницу, 13 апреля, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Также российская миссия обратилась к Генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой выступить перед членами Совбеза, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

О том, что Россия созывает заседание Совбеза, также сообщило агентство AFP. Постоянный представитель при организации Василий Небензя ранее, в четверг, говорил о планах попросить созвать заседание Совбеза с участием Генерального секретаря организации, передавало «РИА Новости». Он также говорил о том, что Россия настаивает на участии Генсека.

Предыдущее заседание Совбеза с участием Гуттереша прошло минувшей ночью, оно также было посвящено ситуации в Сирии. До этого членам совета не удалось принять три проекта резолюций по расследованию произошедшего в сирийском городе Дума (из них два были внесены Россией, один — США).

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По версии Вашингтона, в начале апреля Дамаск применил химическое оружие в сирийском городе Дума, кроме того, США считают, что Россия также несет ответственность за произошедшее. Постпред США Никки Хейли заявила, что ее страна «в любом случае ответит» на произошедшее в Сирии, вне зависимости от позиции Совбеза.

Президент США Дональд Трамп не исключил военного удара по Сирии. Ранее, в четверг, министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что окончательного решения по силовому сценарию не принято.

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Политика

Правительство Сирии отрицает информацию о применении химического оружия. По мнению главы государства Башара Асада, западные страны пытаются под предлогом химатаки повлиять на ситуацию в стране после побед правительственных войск над террористами.
Теги: Совет Безопасности ООН , Сирия , химическая атака
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